Trois groupes de pompiers maintenus au col de Salvi

Les moyens colossaux, tant aériens que terrestres, engagés toute la journée sur cette incendie du col de Salvi qui a menacé un moment les villages d'Avapessa et de Cateri auront eu raison des flammes puisque en effet, ainsi que cela a été dit, l'incendie était déclaré "fixé" dans le courant de l'après-midi.

A 21h30, un dernier point effectué avec le Commandant Patric Botey confirmait cette nouvelle avec un grand ouf de soulagement:

" Le bilan est pour l'heure de 180 hectares de maquis et végétation brûlés.

Je rappelle que les moyens engagés ont été; 3 Canadair, 1 Desh, 1 hélico lourd bombardier d'eau, 1 hélico bombardier d'eau, 9 groupes Feu de forêt, deux chars, deux bulldozers, 1 PC opérationnel, gendarmes, Forestiers sapeurs, équipe de feu tactique, les réserves communales ont elles maillé le terrain, , les pompiers du centre militaire de Brignoles, Corte et Nogent le Rotrou, soit au total plus de 180 personnels.

La situation est sous contrôle et les hommes peuvent commencer à récupérer même si tous sont maintenus sur place jusqu'à 22 heures.

Ensuite, trois groupes de pompiers seront mobilisés toute la nuit sur place".