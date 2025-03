Tricentenaire de Pascal Paoli : l’Université de Corse annonce 30 événements dans toute l’île

L’Université de Corse a dévoilé ce vendredi 14 mars à Corte le programme des célébrations du tricentenaire de Pascal Paoli, dont l’anniversaire sera marqué par une trentaine d’événements organisés dans toute l’île jusqu’au 8 décembre 2025.



Pour donner le coup d’envoi des festivités, une fresque monumentale de l’artiste italien Ravo a été inaugurée sur le mur de la Faculté de Droit. Inspirée de l’art classique et réalisée en collaboration avec Popularte et le Musée de la Corse, cette œuvre de 12 mètres de haut sur 7 mètres de large offre une représentation imposante de Pasquale Paoli au cœur de Corte. "Nous avons donc profité du dévoilement de cette œuvre pour présenter la programmation des manifestations du tricentenaire de Paoli", explique Francescu Maria Luneschi, chargé de mission en langue et culture corses à l’Université et responsable de la programmation de cet anniversaire.



Un hommage porté par la communauté universitaire

L’idée centrale de cette commémoration repose sur l’implication directe de la communauté universitaire, mobilisée à travers un appel à projets. "Une sorte de ‘mossa Paolina’ qui nous a permis d’établir une programmation mêlant formation, recherche et innovation", détaille Francescu Maria Luneschi. Cette dynamique se traduit notamment par la participation des étudiants en Arts et Design, ainsi que par le tout nouveau Diplôme Universitaire de musique traditionnelle, qui proposera des créations originales pour l’occasion.

L’Université souhaite également mettre en avant les travaux de recherche liés à Paoli. Ainsi, le laboratoire LISA et la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses collaboreront à de nouvelles productions scientifiques et culturelles, destinées à enrichir la connaissance de l’héritage paolien.



Une application numérique verra également le jour en septembre sous le nom de "Paoli in Corti". "Elle fonctionnera sur le principe de l’escape game et permettra d’aller sur les traces de Paoli à travers les rues de Corte et de l’Université", précise Francescu Maria Luneschi. L’objectif est d’offrir une expérience immersive et interactive pour mieux comprendre le parcours du Babbu di a Patria.



Une commémoration à l’échelle de l’île

Si Corte sera un point central de ces célébrations, l’Université de Corse tient à ce que tout le territoire soit impliqué. "Il était essentiel de célébrer Paoli au-delà de Corte, en partenariat avec la Collectivité de Corse, le Rectorat et plusieurs villes de l’île", souligne Francescu Maria Luneschi.



Le programme s’étendra ainsi du Cap Corse à Porto-Vecchio, ville symbolique de l’exil de Paoli, et comprendra un cycle de conférences, ainsi qu’une exposition itinérante mêlant productions audiovisuelles et photographiques. Les manifestations débuteront le 6 avril, jour anniversaire de Pascal Paoli, et se clôtureront le 8 décembre, jour de la Festa di a Nazione. "À travers ces événements, l’Université de Corse a voulu allier la recherche scientifique, la création artistique et culturelle, ainsi que des moments plus festifs et de partage", conclut Francescu Maria Luneschi. Loin de se limiter à une approche commémorative traditionnelle, cette programmation ambitionne d’apporter un regard renouvelé sur l’œuvre de Paoli, en retraçant les grandes étapes de son engagement politique et intellectuel, de la proclamation de l’indépendance en 1755 jusqu’à son exil. Un Conseil d’Administration symbolique de l’Université sera même organisé à Morosaglia, son village natal, en hommage à son héritage.