Tribunal judiciaire de Bastia : 10 533 procédures enregistrées en 2025

Le procureur de la République a enfin abordé la lutte contre les trafics de produits stupéfiants et la criminalité organisée. « Le trafic de produits stupéfiants est devenu aujourd'hui une réalité indiscutable de la délinquance insulaire », a-t-il souligné avant d’expliquer que « là où il y a encore quelques années, on pouvait encore discuter sur le fait qu’en Corse, on ne consommerait pas de drogue, tous les indicateurs aujourd'hui de police, de gendarmerie et de justice viennent apporter la démonstration contraire ». Le procureur a également noté le doublement du nombre de comparutions immédiates en matière de trafic de stupéfiants, passant de neuf en 2024 à 18 en 2025.





Et les saisies opérées par les forces de l’ordre témoignent « de l’importance mais aussi de la diversité des produits échangés » : en zone urbaine, 59 kg de cannabis, 15 kg de cocaïne, plusieurs kilos d’héroïne, et plusieurs centaines de comprimés d’ecstasy ou de LSD ont été saisis. En zone périurbaine et dans les villages, ce sont 27 kg de cannabis et 1 kg de cocaïne qui ont été interceptés, auxquels s’ajoutent « près de 70 kg d’herbe de cannabis à l'occasion d'un récent assassinat dans la Plaine orientale ».





L’augmentation de la consommation se traduit également dans les chiffres d’infractions constatées : +43 % d’amendes forfaitaires en zone police ainsi qu’une augmentation de la conduite sous l’emprise de stupéfiants. « Cette généralisation de la consommation a ses dommages collatéraux : homicides involontaires sur la route, blessés involontaires à l’occasion de ces accidents. Ces chiffres traduisent une réalité inquiétante », a souligné Jean-Philippe Navarre.



Le procureur de la République a conclu son intervention en rappelant deux chiffres clés. « En 2025, le nombre d’infractions en matière de trafic de produits stupéfiants constatés par les services de gendarmerie a augmenté de 33 %. Le nombre des trafics démantelés par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Corse a augmenté de 71 %. » Il a ensuite rappelé l’engagement du parquet. « Qu'ils soient ceux du trafic des produits stupéfiants ou ceux des violences faites aux personnes, ces chiffres nous engagent pour 2026. L'année 2026, sur un certain nombre de sujets, devra être une année de résultats. »

