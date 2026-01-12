Tribunal judiciaire de Bastia : 10 533 procédures enregistrées en 2025

À l’occasion de son audience solennelle de rentrée qui s’est déroulée ce lundi après-midi, le tribunal judiciaire de Bastia, sous la présidence de Régis France, a présenté son bilan de l’année 2025 et ses priorités pour 2026. Une année qui a été marquée par « l’amélioration de la sortie des dossiers ». « Hors procédure urgente, la durée moyenne de traitement d'un dossier a été d'environ un an, soit 1,6 mois de plus qu'en 2024 », a indiqué le président du tribunal judiciaire. « Le taux d'appel moyen est quant à lui de 9,6 %. En point de comparaison, au niveau national, il était de 13 % en 2024. »
Jean-Philippe Navarre, procureur de la République, a ensuite détaillé l’activité pénale enregistrée en 2025. « 10 533 procédures ont été enregistrées en 2025, c'est-à-dire un millier de plus par rapport à 2024. Pour autant, nous avons un taux de réponse pénale qui s'est stabilisé au-delà des 90 %. » Parmi ces affaires, 260 ont été déférées hors ouverture d’information judiciaire, contre 211 en 2024, soit une augmentation de 22 %, pour un total de 381 personnes présentées immédiatement devant un magistrat.
Le procureur a également rappelé « qu’au-delà des condamnations trop souvent résumées à de l'emprisonnement, il faut se soucier de la diversité et de la diversification des peines qui sont prononcées par nos juridictions, qui prend mieux en compte les intérêts des victimes et l'impérieuse nécessité d'accompagner, de contrôler et de réinsérer les auteurs d'infractions », faisant référence « aux travaux d’intérêt général ». « Trop souvent, on a laissé croire que le nombre de peines était en constante diminution : dans notre ressort, depuis deux ans, il a augmenté de 30%. »
Les violences intrafamiliales, un contentieux en forte progression
Jean-Philippe Navarre a ensuite évoqué les violences faites aux personnes, et en particulier les violences intrafamiliales, qui constituent un enjeu majeur pour le tribunal. « En 2024, le tribunal correctionnel avait eu à inscrire 197 affaires de violences intrafamiliales. En 2025, ce sont 260 nouvelles affaires qui ont été lancées, soit une augmentation de +36 %. C'est quelque chose qui doit nous interroger lorsqu'on mesure la part de ce contentieux dans l'activité de notre juridiction : les violences sexuelles et intrafamiliales représentent près de la moitié de l'activité des cabinets d'instruction de notre juridiction. »
86 kg de cannabis et 16 kg de cocaïne saisis
Le procureur de la République a enfin abordé la lutte contre les trafics de produits stupéfiants et la criminalité organisée. « Le trafic de produits stupéfiants est devenu aujourd'hui une réalité indiscutable de la délinquance insulaire », a-t-il souligné avant d’expliquer que « là où il y a encore quelques années, on pouvait encore discuter sur le fait qu’en Corse, on ne consommerait pas de drogue, tous les indicateurs aujourd'hui de police, de gendarmerie et de justice viennent apporter la démonstration contraire ». Le procureur a également noté le doublement du nombre de comparutions immédiates en matière de trafic de stupéfiants, passant de neuf en 2024 à 18 en 2025.
Et les saisies opérées par les forces de l’ordre témoignent « de l’importance mais aussi de la diversité des produits échangés » : en zone urbaine, 59 kg de cannabis, 15 kg de cocaïne, plusieurs kilos d’héroïne, et plusieurs centaines de comprimés d’ecstasy ou de LSD ont été saisis. En zone périurbaine et dans les villages, ce sont 27 kg de cannabis et 1 kg de cocaïne qui ont été interceptés, auxquels s’ajoutent « près de 70 kg d’herbe de cannabis à l'occasion d'un récent assassinat dans la Plaine orientale ».
L’augmentation de la consommation se traduit également dans les chiffres d’infractions constatées : +43 % d’amendes forfaitaires en zone police ainsi qu’une augmentation de la conduite sous l’emprise de stupéfiants. « Cette généralisation de la consommation a ses dommages collatéraux : homicides involontaires sur la route, blessés involontaires à l’occasion de ces accidents. Ces chiffres traduisent une réalité inquiétante », a souligné Jean-Philippe Navarre.
Le procureur de la République a conclu son intervention en rappelant deux chiffres clés. « En 2025, le nombre d’infractions en matière de trafic de produits stupéfiants constatés par les services de gendarmerie a augmenté de 33 %. Le nombre des trafics démantelés par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Corse a augmenté de 71 %. » Il a ensuite rappelé l’engagement du parquet. « Qu'ils soient ceux du trafic des produits stupéfiants ou ceux des violences faites aux personnes, ces chiffres nous engagent pour 2026. L'année 2026, sur un certain nombre de sujets, devra être une année de résultats. »
-
Canari – Travaux de sécurisation de la SMA : la RT80 fermée la nuit du jusqu'au 23 janvier
-
Assassinat d'Alain Orsoni - La Corse entraînée vers le fond
-
Ball-Trap - Giudicelli et Albertini au top à Lecci
-
Marignana accueille des reliques de Sant’Antone Abbate
-
Criminalité organisée, violences sur les magistrats : la Cour d’appel de Bastia fixe ses priorités pour 2026