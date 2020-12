Très haut débit : Corsica Fibra déploie ses 19 ième et 20 ème nœuds optiques à Ghisunaccia et à U Ponte à a Leccia

Les NRO sont les locaux techniques fédérateurs autour desquels s’organise la desserte en fibre optique d’un territoire. Un NRO héberge les équipements actifs nécessaires à la distribution de la fibre optique jusqu’à l’intérieur de chaque logement de la zone qu’il dessert. Chaque NRO est relié aux autres afin d’assurer le maillage complet de la Corse.



Le déploiement de ces NRO s’inscrit dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public signé fin 2018 entre la Collectivité de Corse et SFR FTTH. La société Corsica Fibra, dédiée au projet, mène les opérations de construction et de commercialisation du réseau. La pose de ces deux NRO supplémentaires sur les communes de A Ghisunaccia et U Ponte à a Leccia atteste du dynamisme de ce grand chantier.



Le 19ème NRO déployé le 14 décembre sur la commune de A Ghisunaccia desservira près de 4 873 logements et locaux professionnels situés sur les communes de A Ghisunaccia, Vintisari, U Petrosu, I Prunelli di Fiumorbu. Il sera raccordé à 12 armoires de rues (Point de Mutualisation) réparties sur ces différentes communes afin d’assurer la distribution en fibre optique.



Le 15 décembre, le 20ème NRO a été posé sur la commune de U Ponte à a Leccia. Celui-ci desservira 1 600 foyers et locaux professionnels sur les communes de Moltifau, Castifau, Pedigrisgiu et Merusaglia via l’installation de 4 armoires de rue.

A la mi-décembre 2020, grâce au déploiement de 20 NRO et de 180 armoires de rues, 30 000 logements sont déjà raccordés de bout en bout à la fibre optique. 32 communes bénéficient des services très haut débit fournis grâce à la fibre optique : Albitreccia, A Bastilicaccia, U Borgu, U Castellà di Casinca, Cavru, Belgudè, A Curbaghja, Corti, Foci è Bilzesi, Grussettu è Prugna, L'Isula, Lucciana, Monte, Munticellu, Nuvella, Ocana, Ochjatana, L'Olmu, Palasca, A Penta di Casinca, Pitrusedda, Prupià, I Prunelli di Casacconi, Santa Riparata di Balagna, Sartè, Sorbu è Ocagnanu, Sotta, Tagliu è Isulacciu, Talasani, Tralonca, A Venzulasca et U Viscuvatu.



Les habitants et professionnels résidant sur ces territoires peuvent d’ores et déjà souscrire à une offre très haut débit en fibre optique auprès de l’opérateur commercial de leur choix.



D’ici le début de l’année les offres très haut débit en fibre optique seront disponibles sur 8 nouvelles communes : Corti, Sartè, Prupià, Sotta, Belgudè, A Penta di Casinca, A Venzulasca, Palasca.