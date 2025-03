Travaux, formation et navire-école hydrogène : le lycée maritime de Bastia en pleine transformation

C’est un chantier qui devrait se terminer à la fin de l’année. Depuis plus d’un an, des ouvriers s’affairent au sein du lycée maritime de Bastia.Depuis plus d’un an, des ouvriers s’affairent au sein du lycée maritime de Bastia pour rénover les ateliers et agrandir l’établissement. “Les travaux ont débuté avec la reprise des ouvrages en sous-œuvre, c’est-à-dire le renforcement des fondations et de l'existant”, explique Julien Cometto, directeur du lycée maritime. “Cette phase s’est terminée à la fin de l’année 2024, et les ouvriers ont ensuite travaillé sur les façades, notamment celle du nord, déjà terminée.”Parallèlement, l’ancien bâtiment de formation incendie est démantelé pour laisser place à un belvédère sur le Vieux-Port, qui sera restitué au domaine public.



Grâce à ces travaux, le lycée maritime de Bastia entre dans une nouvelle dynamique avec pour objectif de se diversifier. “Nous effectuons ces travaux pour renforcer le rayonnement du lycée maritime en Corse, mais aussi à l’échelle méditerranéenne grâce aux formations que nous proposons”, précise Julien Cometto, en faisant référence à la nouvelle formation pour devenir officier de la marine marchande qui ouvrira en septembre 2025. “Nous avons également inauguré notre nouveau centre de formation à la sécurité maritime, qui suscite un grand intérêt. Nous avons déjà reçu des visites d’acteurs d’Asie et du Liban, et bientôt, un conseiller spécial du bataillon des marins pompiers de Marseille viendra nous rencontrer.”