Transports maritimes : La Corse et la Région Sud font front commun pour lutter contre la pollution de l’air

- Qu’avez-vous acté d’autre ?

- Pour faire évoluer la flotte sur le moyen terme, la Corse dispose de l’instrument de la continuité territoriale. Cela représente, tous les ans, près de 89 millions € dont une partie est consacrée aux exigences en matière de développement durable. Nous devons obtenir de l’Europe la possibilité pour les compagnies maritimes de défiscaliser en partie leurs investissements sur le GNL (Gaz naturel liquéfié) afin de les inciter à investir. Nous aurons plus de chances d’obtenir des appuis et des financements européens si nous faisons cette demande à l’échelle de la région Sud, de la Corse, voire du Maghreb avec qui les liaisons maritimes sont également denses.



- Envisagez-vous de discuter ensemble avec les compagnies maritimes ?

- Oui ! Les trois ports – Marseille, Nice et Toulon - totalisent 95 % du fret et 2/3 des passagers des liaisons maritimes de la Corse. L’essentiel du trafic maritime est assuré par les trois compagnies – Corsica Ferries, Corsica Linea et La Méridionale - qui se positionnent historiquement sur la DSP. Nous avons, donc, intérêt à faire évoluer en même temps l’ensemble du système portuaire et à discuter de façon concertée avec les compagnies pour les inciter à évoluer dans le bon sens. Ce sera d’autant plus convaincant pour l’Etat en termes de dispositifs fiscaux ou pour l’Europe en matière de soutien par des programmes spécifiques. C’est cette vision politique-là et cette logique de mutualisation que nous avons actées aujourd’hui ensemble pour la première fois. Nous allons la décliner sur une stratégie de court, moyen et long terme.



- C’est-à-dire ?

- Par exemple, les compagnies vont à moyen terme renouveler leur flotte et ont vocation à passer au GNL. Nous devons trouver des synergies pour accélérer la transition, définir les systèmes de financement et le calendrier… et même aller plus loin sur le transport par hydrogène. Comment mobiliser la recherche pour créer des prototypes avec des énergies nouvelles renouvelables qu’on produirait nous-mêmes dans un système autosuffisant ? C'est un challenge motivant que de chercher à positionner l'aire euro-méditerranéenne comme un territoire de coopération et d'innovation.



- Est-ce aussi une façon de rompre l’isolement dans lequel vous enferme le gouvernement ?

- C'est en tout cas une façon de démontrer que notre vision et notre projet politiques sont aux antipodes d'une logique de repli ou d'enfermement. L'accueil chaleureux, que nous ont réservé nos hôtes, et particulièrement le Président Muselier, puissance invitante, et les Présidents Estrosi et Falco, démontre que les convergences sont larges et fécondes. Tous les Présidents des régions de France et de nombreux élus locaux, portent une vision authentiquement décentralisatrice. Bien sûr, en ce qui nous concerne, nous voulons aller plus loin, avec une autonomie de plein droit et de plein exercice. Reste que nous avons la conviction partagée, avec Renaud Muselier, que la région Sud pour lui, la Collectivité de Corse pour moi, doivent exercer pleinement leurs compétences et qu'une coopération ouvre des pistes d'action efficaces. Il faut, donc, qu’au niveau de tous ces programmes - qu’il s’agisse de l’électrification, du durcissement de la réglementation en matière d’émission de substances polluantes ou encore de renouvellement de la flotte puisque ce sont les mêmes armateurs qui interviennent – nous parlions, chaque fois que possible, ensemble pour construire un système vertueux.



- Quel est le deuxième niveau ?

- La vision méditerranéenne à laquelle je crois profondément. J’ai redit à Marseille qu’aujourd’hui, l’horizon méditerranéen est une utopie créatrice, un projet prometteur et salvateur, aux plans politique, économique et culturel. Et aussi, évidement en matière de transition écologique, de développent durable ou de lutte contre la pollution. La Méditerranée est une mer fermée et très exposée, on ne peut pas penser des politiques à l’échelle d’une région, d’une île ou d’une simple façade maritime. Cela serait voué à l'échec ! Enfin, Le troisième volet est notre volonté d’être très efficaces dans les réponses du quotidien. Par exemple : dans les villes portuaires en Corse et ailleurs, les gens s'organisent en collectif pour dénoncer les nuisances générées par les bateaux de croisière, les bateaux de plaisance, les ferries et le trafic fret/passagers : ils respirent un air pollué, ils ne peuvent plus étendre leur linge, les vitres des appartements sont sales… Les grands changements de modèle passent aussi par des démonstrations concrètes. Aujourd’hui, nous avons la possibilité d’agir pour changer cette situation. Nous devons le faire vite, et ensemble !



Propos recueillis par Nicole MARI.