Transports maritimes : Avis de tempête sur les ports de Porto Vecchio et de Propriano ?

Risques de déboires

Le risque juridique est, à l’inverse, la principale préoccupation de François-Xavier Ceccoli, élu du groupe La Corse dans la République. Il ne cache pas son inquiétude : « Ce que vous nous proposez s’assimile à un non-choix qui obéit à des pressions syndicales qui engagent, certes, le bien-être des personnels des compagnies, mais aussi la Corse en termes de passagers et de fret et fait resurgir le spectre de pénalités inévitables ». Ni son incompréhension : « Quand vous lancez une procédure, vous le faites en l’état des éléments que vous connaissez, il faut entre 6 mois et un an pour la mettre en œuvre et aboutir à un résultat. Qui pourrait vous faire le moindre grief si les choses ont changé dans ce laps de temps ? Au vu d’éléments susceptibles de n’être pas fondés, vous annulez la consultation. C’est très dangereux ! ». Pour lui, cette manière de faire peut interpeller en matière d’éthique : « On ouvre une boite de Pandore qui va amener sur chaque consultation un soupçon de probité, ensuite le risque de contentieux et enfin, le risque d’être condamné. Il y a de fortes chances que des condamnations suivent. Tout cela nous semble bien risqué ». Dernier point : l’enjeu financier. « Votre proposition va coûter beaucoup plus cher que laisser l'actuelle consultation aboutir et fonctionner ». Pour lui, rien ne justifie d’aller sur « un chemin nouveau qui risque de nous réserver de gros déboires ».



Un service assuré

La présidente de l’OTC tente de déminer le terrain et balaie les inquiétudes sur la période estivale : « Nous ferons tout le nécessaire pour que le service soit assuré ». Comme elle l'assure, à CNI, en vidéo :