Transports aériens et maritimes : vers une nouvelle flambée des prix en Corse ?

Le prix des billets d'avion et du fret maritime vont ils prochainement connaitre une nouvelle envolée ? À l'occasion du conseil d'administration de l’Office des Transports de la Corse (OTC), ce lundi matin à Bastia, son président, Jean-Félix Acquaviva a tiré la sonnette d’alarme. En effet, selon lui l’augmentation des coûts des transport aériens et maritimes entre la Corse et le continent vont prochainement connaître une hausse du fait de l’instauration de nouvelles taxes écologiques et à de nouvelles normes européennes sur les carburants. Une augmentation des prix qui aura notamment un impact visible sur le tarif résident dans l'aérien.



En effet, si dans la dernière Délégation de Service Public - votée fin 2023 pour les liaisons entre les quatre aéroports corses et Marseille et Nice début 2024 pour la desserte de Paris - les prix avaient été maintenus à un niveau raisonnable malgré les incertitudes pesant sur la réindexation de l'enveloppe de continuité territoriale - une aide octroyée par l’État pour faciliter la mobilité des résidents entre l’île et le continent - différentes taxes vont bientôt avoir un effet délétère. “À cause de la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion votée par l’Assemblée nationale, un aller-retour vers Paris va coûter 14,80€ de plus”, déplore ainsi tout d'abord Jean-Félix Acquaviva. Mais plus loin, le prix des billets d'avion va également être impact par de nouvelles normes européennes sur les carburants, qui imposent aux compagnies aériennes et maritimes d’utiliser des carburants moins polluants, mais plus chers que ceux utilisés jusqu’alors. De quoi ajouter encore une dizaine d'euros à un aller-retour vers Paris. Enfin, les taxes aéroportuaires à Nice, Marseille et Paris vont également augmenter. Au résultat, “le billet d’avion pour Paris va passer de 190 à 230 euros, voire 240€ TTC”, s’alarme Jean-Félix Acquaviva. “Pourtant, le tarif hors taxes est resté à 132€, ce qui signifie qu’on a plus de 100€ de taxes. C’est la même chose pour le bord à bord, puisqu’on va passer d’un billet à 99€ à un billet à 130€ TTC.”



Les conséquences de ces nouvelles normes ne s’arrêtent pas là, puisque le fret maritime étant aussi touché par ces augmentations. Si depuis 2015, les prix du transport de marchandises a diminué pour favoriser les entreprises exportatrices, avec des tarifs passant “de 46€ hors taxes par mètre linéaire à 20€ hors taxes”, l'augmentation des taxes liées à la réglementation environnementale pourrait entraîner une hausse des prix du fret “de 9 à 14 %”, menaçant ainsi la compétitivité des entreprises corses, notamment dans des secteurs comme la viticulture ou l’agroalimentaire. “C’est un vrai sujet politique qui touche économiquement et socialement la Corse, puisqu’augmenter le fret, c’est aussi impacter négativement le pouvoir d’achat”, indique le président de l’OTC.