Transports aérien et maritime : une belle saison touristique 2022 pour la Corse

Pour le plus grand bonheur des hôteliers, restaurateurs de l’île et plus généralement, pour les socio-professionnels du tourisme, les visiteurs seront bel et bien au rendez-vous durant cet été 2022. Cette tendance, les transporteurs qui acheminent les touristes vers la Corse l’observent dès à présent grâce à des taux de réservation similaires aux années d’avant crise Covid. « Par rapport aux deux années précédentes, nos réservations pour l’été sont assez bonnes, elles le sont tout autant qu’en 2019 », assure Pierre Mattei, président de Lota Maritime Corsica Ferries. Il y a deux ans, les bateaux jaunes et blancs avaient transporté 1,5 million de passagers durant la saison estivale sur une capacité de 3 millions de voyageurs.Du côté de la compagnie maritime insulaire Corsica Linea, les voyants sont aussi au vert. « Nous sommes déjà complets », indique son directeur, Pierre-Antoine Villanova. Pour autant, il tient à préciser que sa compagnie est spécialisée dans le fret et qu’elle ne transporte que 10% des passagers se rendant sur l’Ile de Beauté.Lors de la planification de ses liaisons pour l’été 2022, la compagnie aérienne Air Corsica avait fait un pari : multiplier les liaisons à destination de la Corse durant la saison estivale pour prévoir une forte reprise de l’activité touristique. Et ce pari s’est avéré gagnant. « Nous avons des réservations qui s’apparentent à celles d’avant 2020. Même les nouvelles liaisons d’été depuis Rome, Vienne et Salzbourg connaissent un beau succès », se réjouit Jean-Baptiste Martini, directeur commercial chez Air Corsica. De mi-juin à mi-septembre, ce sont plus d’un million de sièges qui sont proposés à la vente par la compagnie aérienne corse sur ses liaisons de délégation de service public annuelles comme Paris, Marseille ou Nice, mais aussi sur les lignes estivales.Depuis deux ans, les différentes règles sanitaires pour lutter contre la Covid-19 posaient des contraintes aux voyageurs étrangers souhaitant se rendre en Corse. Durant cet été 2022, aucun pass-sanitaire ne devrait être en vigueur - sauf si le projet que l'on prête au Gouvernement est entériné - ce qui favorise le choix de la destination Corse pour les touristes venus d’autres pays.C’est d’ailleurs ce que constate Pierre Mattei : « Dans les réservations, on voit que les étrangers sont en plus forte proportion », se réjouit le président de la compagnie maritime.Chez Aircorsica, mêmes observations. Les lignes estivales depuis l’Angleterre, la Suisse, la Belgique, l’Italie et l’Autriche en direction de la Corse rencontrent un franc succès. « On voit un véritable attrait pour la destination », assure Jean-Baptiste Martini.Afin d’attirer cette clientèle, l’Agence du tourisme de la Corse (ATC) a d’ailleurs misé sur la diffusion de sa nouvelle campagne de promotion de l’Ile-de-Beauté dans ces pays desservis par la compagnie aérienne.