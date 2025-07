Transition énergétique et habitat : la CAPA engage un plan de 4,5 millions d’euros en faveur de la rénovation du parc privé

Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH3), la CAPA ouvrira un appel à projets à destination des copropriétés souhaitant s’engager dans une rénovation énergétique globale. Dix copropriétés du territoire seront retenues et bénéficieront d’un accompagnement technique, administratif et financier à chaque étape : études, maîtrise d’œuvre, travaux.



Parmi les aides proposées figurent notamment : un audit énergétique financé à 100 %, une aide forfaitaire de 15 000 € pour la maîtrise d’œuvre, et jusqu’à 5 000 € par logement pour les travaux, en fonction des gains énergétiques obtenus (avec un minimum de 35 % d’économies d’énergie). Stéphane Sbraggia, président de la CAPA, détaille : « Ce plan local de l’Habitat structure l’action de la CAPA pour les six années à venir autour de priorités fortes : produire une offre de logements adaptée, favoriser la mixité sociale, améliorer l’accessibilité et équilibrer l’aménagement entre les communes. À travers ce programme, nous affirmons notre volonté de bâtir un territoire plus solidaire, plus inclusif et résilient face aux défis climatiques. »



Les candidatures seront ouvertes du 1er septembre au 31 octobre 2025. Elles s’adressent aux syndicats de copropriété des communes membres de la CAPA, pour des immeubles construits avant 1990, à usage résidentiel, et présentant un taux d’impayés inférieur à 5 %.



En séance communautaire, Alexandre Sarrola, vice-président de la CAPA en charge de l’habitat, ajoute : « La première priorité d’un jeune couple, c’est son travail, la deuxième c’est son logement, la troisième c’est son mode de déplacement. Grâce à cette nouvelle action, la CAPA va jouer un rôle opérationnel et impactant. Nous allons engager l’échelon intercommunal dans la transition écologique de son territoire, en faveur des habitants et du tissu économique local. »