Transition énergétique en Corse : Les limites des énergies renouvelables ?

Rédigé par Laurina Padovani le Lundi 29 Juillet 2019 à 18:01

La transition énergétique et l’avenir de la centrale du Vazzio ont été, de nouveau, abordés lors de la dernière session de l'Assemblée de Corse. La problématique inquiète, notamment le PNC, après la démission de François De Rugy. En réponse, le conseiller exécutif et président de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie (AUE), Jean Biancucci, explique que les Energies nouvelles renouvelables (ENR), préconisées pour assurer l'autonomie énergétique de la Corse à l'horizon 2050, ont leurs limites. Explications en vidéo pour CNI.

