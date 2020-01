Traitement et valorisation des déchets : la CCI de Corse reçoit un spécialiste italien

Le vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, Paul Marcaggi a reçu Mario Cordella, le représentant de l'entreprise italienne AGATOS spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets. A l’heure où la question est délicate et peine à trouver réponse, la CCI se sent également concernée. En effet, commerces, ports et aéroports produisent des déchets. De passage sur notre île, Mario Cordella est donc venu expliquer ce que pouvait proposer son entreprise innovante en la matière.



« Notre projet consiste à résoudre la problématique de l’augmentation des déchets tout en les valorisant et en leur donnant une valeur ajoutée, a-t-il expliqué. Pour cela, nous maitrisons plusieurs technologies, lesquelles sont déposées via un brevet international. Nous pouvons transformer une grande diversité de déchets. Ils peuvent être transformés en compost, énergie électrique, thermique ou en eau distillée. La première utilisation de ce recyclage est justement d’alimenter les machines de traitement en énergie. Ce traitement peut donc être un atout économique avec des créations d’emploi sur un territoire, une solution écologique en évitant l’enfouissement polluant mais également une ressource énergétique ».



Cette réunion s’avère utile pour la CCI qui est régulièrement et fréquemment questionnée par ses ressortissants comme l’a souligné Jean-André Simonetti, conseiller du président et directeur du port Tino-Rossi. « Il était important de participer au débat général sur les déchets qui concerne toute la Corse aujourd’hui. Chacun se doit d’y réfléchir et d’apporter sa pierre à l’édifice. Ce sera une piste potentielle qui nous permettra peut-être de résoudre notre problématique ».

Paul Marcaggi s’est dit soucieux d’accompagner la CdC à mettre un projet en place. Il a donc saisi l’occasion d’inviter l’entreprise AGATOS dans l’île pour en savoir davantage sur leurs méthodes et solutions. L’entreprise italienne n’est pas une petite start-up en devenir mais une entreprise bien développée et fiable, cotée en bourse et qui a obtenu le premier prix de l’énergie l’an dernier à Milan. Il n’est pas exclu qu’une visite sur site soit organisée afin de voir concrètement le fonctionnement des entreprises de traitement.

Affaire à suivre…