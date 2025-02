Trafic de stupéfiants entre la Corse et l’Hérault : 78 kg de drogue saisis, cinq personnes mises en examen

Cinq personnes ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, après la saisie de près de 78 kg de drogue, 81 000 euros en liquide, des armes à feu et plusieurs véhicules, annonce le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe. L’opération, menée conjointement par la police judiciaire d’Ajaccio et leurs homologues de l’Hérault, a permis de démanteler une filière de stupéfiants entre la Corse et le continent, particulièrement active sur Ajaccio et sa périphérie.



Une enquête entre la Corse, l’Hérault et l’Espagne

L’enquête avait débuté en janvier 2024, sous l’autorité du parquet d’Ajaccio, pour « des suspicions de trafic de stupéfiants rayonnant sur Ajaccio et sa périphérie », précise Nicolas Septe. Rapidement, les enquêteurs ont identifié « des déplacements réguliers des suspects vers la région parisienne et l’Hérault », ainsi que plusieurs voyages en Espagne, où les individus se rendaient pour s’approvisionner en drogue.



Leurs investigations ont permis de localiser plusieurs box dans lesquels les trafiquants stockaient, manipulaient et préparaient les produits destinés à la revente en Corse, ajoute le procureur. En parallèle, les policiers ont détecté « un circuit de transport de fonds par des allers-retours réguliers entre Ajaccio et la région parisienne ».



Une opération mobilisant 50 policiers

Le 6 février, les enquêteurs, ayant repéré une nouvelle livraison de produits stupéfiants dans l’Hérault, sont passés à l’action avec l’accord du juge d’instruction d’Ajaccio. Une cinquantaine de policiers des services d’Ajaccio et de l’Hérault ont été mobilisés pour cette intervention. « Cinq personnes ont été interpellées : deux dans l’Hérault et trois à Ajaccio », précise le procureur.



Les perquisitions menées dans les domiciles et les box des suspects ont permis de saisir 69 kg de résine de cannabis, 9,3 kg de cocaïne, 50 g de crack, plusieurs dizaines de pilules d’ecstasy et du produit de coupe, détaille Nicolas Septe. « Les enquêteurs ont également découvert plus de 81 000 euros en liquide, des armes et des munitions, dont un pistolet Glock, ainsi que deux scooters et une voiture. »



Cinq personnes mises en examen

Les cinq suspects ont été présentés au juge d’instruction d’Ajaccio. « Quatre d’entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son jugement », précise le parquet.



Pour le procureur, cette opération illustre « la nécessité de poursuivre des investigations approfondies pour démanteler les filières d’approvisionnement en produits stupéfiants, y compris en provenance du continent », conclut Nicolas Septe. « Le travail collaboratif entre les services d’Ajaccio et de l’Hérault a permis d’éviter le transfert d’une grande quantité de stupéfiants vers la Corse. »