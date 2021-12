Trafic de stupéfiants: 12 ans de prison pour Louis Carboni, déjà multi-condamné

A l'audience mardi, Louis Carboni avait réagi aux réquisitions de 16 ans de prison et 200.000 euros d'amende prononcées contre lui: "si vous me mettez 16 ans, je ne vous dis pas au revoir mais adieu (...) ça équivaut a une condamnation à mort."

Le 4 mars 2017, Louis Carboni, qui a passé près de 30 ans en détention, avait été arrêté près de Lyon en possession de 13.000 euros et 3,5 kilos de cocaïne, dissimulés dans une cache derrière le tableau de bord de sa voiture. Le président du tribunal a précisé qu'il avait parcouru "100.000 km en 10 mois" entre la France, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique.

Reconnaissant les faits, Louis Carboni a voulu minorer l'importance du trafic et disculper son fils et les amis de ce dernier, qui nient tous leur implication. Cette affaire, dans laquelle 11 personnes étaient poursuivies, a été jugée en deux fois, les cas de Louis Carboni, de son fils Mickaël et de Mickaël Sanna ayant été disjoints ce qui avait suscité des remous au tribunal et conduit la bâtonnière, Julia Tiberi, à interdire aux avocats du barreau d'Ajaccio de plaider pendant une semaine, une décision très rare.

Mickaël Carboni a été relaxé pour l'usage, le transport, l'acquisition et l'offre ou la cession de stupéfiants mais condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre un trafic de stupéfiants à 6 ans et 6 mois d'emprisonnement et 50.000 euros d'amende. Cinq ans de prison et 5.000 euros d'amende ont été prononcés contre Mickaël Sanna.



Parmi les huit autres prévenus, Ange-Marie Gaffory a été condamné à 6 ans et 6 mois d'emprisonnement et 50.000 euros d'amende. Cinq ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 5.000 euros d'amende ont été prononcés contre Sébastien Caussin. Des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 10.000 euros ont été prononcées contre les six autres.

En mars dernier, cinq accusés dont Mickaël Carboni, Mickaël Sanna, Sébastien Caussin et Ange-Marie Gaffory avaient été acquittés pour leur rôle supposé dans l'assassinat d'un mécanicien près d'Ajaccio en 2016. Des éléments de l'enquête sur le trafic de stupéfiants, notamment des écoutes, avaient été versés à l'instruction de cet assassinat.