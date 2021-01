Trafic de drogue et d'armes entre Corse, Toscane et Sardaigne : 32 arrestations

C'est l'énorme travail d'enquête et de recoupement mené pendant plus de deux ans par les carabinieri italiens qui, ce jeudi 7 janvier, a permis l'arrestation en Italie et en Corse de 32 personnes mises en examen pour "association de malfaiteurs criminelle", "trafic de stupéfiants et d’armes".





Selon la presse italienne, le blitz aurait été mené simultanément dans les villes sardes de Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, en Toscane à Livourne et Grosseto, à Rome, à Naples mais aussi en Corse.

L'agence de presse ANSA indique que la direction régionale de la police judiciaire de Corse serait intervenue en appui aux carabinieri de Cagliari pour démanteler cette "organisation criminelle" qui depuis deux ans transportait armes et stupéfiants entre les deux iles.





L'opération Maddalena a permis aux carabinieri de découvrir un véritable trafic de drogues et d'explosifs entre la Corse et la Sardaigne

Les Sardes ont vendu sur l'ile de Beauté près de 100 kilos de drogue depuis 2018 : 82 kg de marijuana, 10 kg de haschisch et 5 kg de cocaïne qui devaient servir à financer, en partie, l'achat des armes, fournies par les Corses, destinées à des attaques contre des véhicules de transports de fonds.



Les braquages étaient prévus à Figari, un coup à 10 millions d'euro, et dans la ville toscane de Cecina mais finalement des problèmes d'organisation et l'enquête des forces de l'ordre ont dissuadé les criminels de passer aux actes.