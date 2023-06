Trafic de drogue : Peines réduites en appel contre les "héritiers" de la "Brise de mer"

Christophe Guazzelli, 31 ans, a été condamné en appel à dix ans de prison au lieu des douze années infligées en première instance et son frère aîné Richard Guazzelli, 33 ans, à huit ans au lieu de dix ans. La cour a également supprimé l’amende de 150.000 euros qui avait été infligée aux deux frères, décrits comme "la relève de la Brise de Mer". Les deux hommes sont dans l’attente de leur comparution devant la cour d’assises pour un double assassinat commis en décembre 2017 à l’aéroport de Bastia.



Le décryptage de téléphones ultra-sécurisés (PGP) sur lesquels ils échangeaient librement les désignent, selon l'accusation, comme les auteurs de l’assassinat d’Antoine Quilichini et Jean-Luc Codaccioni, deux figures du banditisme corse appartenant à une bande adverse que les frères Guazzelli estiment à l’origine de l’assassinat de leur père.

Francis Guazzelli, tué en 2009, était un des fondateurs de la Brise de Mer, organisation qui a régné durant 25 ans sur la criminalité corse avant d’imploser dans une guerre fratricide.



Un désir de renaissance

Lors du procès de première instance, le parquet avait relevé que "La Brise de Mer", objet de luttes intestines, s'est tuée de l’intérieur mais voulait renaître sous les traits presque enfantins de Christophe et Richard Guazzelli.



Un troisième homme, Ange-Marie Michelosi, qui n’avait pas fait appel de sa condamnation pour trafic de stupéfiants à sept ans de prison et à une amende de 50.000 euros, est également renvoyé devant la cour d’assises pour ce double meurtre commis sur un fond de vendetta entre bandes criminelles. Son père, présenté comme un des membres importants du grand banditisme de Corse-du-Sud avait été abattu en 2008.



Ce trafic de stupéfiants a été présenté par les enquêteurs comme le moyen de financer ces projets de vengeance ainsi que la cavale de certains prévenus. De l’importation en quantités très importantes à la revente dans les cités marseillaises et les quartiers de Bastia et Ajaccio, ce trafic s’est soldé par la condamnation de vingt-et-un prévenus.



Christophe Andréani, ami d’enfance de Christophe Guazzelli et dépeint comme l’animateur des réseaux de revente insulaires, a vu sa peine passer de huit ans de prison et 100.000 euros d’amende à une condamnation à sept années.