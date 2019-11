Trafic aérien fortement perturbé par la tempête à Calvi et Figari

La tempête qui traverse actuellement la France est arrivée au lever du jour sur la Corse, non sans avoir au préalable fait des dégâts chez nos voisins de la Côte d'Azur touchés au coeur de la nuit.

En Balagne, ce sont de très fortes rafales de vent soufflant à plus de 100 km/h qui ont précédé d'importantes précipitations.

Ces séquences étaient brèves mais violentes et se sont répétées tout au long de la matinée.

Malgré cette violence, les dégâts ne sont pas pour l'heure très nombreux.

La Compagnie Air Corsica publiait un communiqué et adressait un sms aux passagers pour les informer de la situation.



En revanche, le trafic à l'aéroport Calvi-Balagne est lui quasi nul.

En effet, ce matin si l'avion d'Air Corsica pour Nice à bien décollé à 9 h 20, en revanche, l'ensemble des vols à l'arrivée a été inexistant.

Le vol d'Air France en provenance de Paris - Orly prévu à 8h30 a été dérouté vers l'aéroport de Bastia-Poretta, tout comme celui d'Air Corsica en provenance de Nice prévu à 11h15.

On apprenait dans le même temps qu'un autre vol d'Air-Corsica Nice - Calvi prévu à 13h55 était dores et déjà annulé pour Calvi et reprogrammé pour Bastia.

Toutes les dispositions ont été prises par Air-Corsica et l'Escale de Casavia à l'aéroport de Calvi pour acheminer les passagers au départ de Calvi vers Bastia et pour ceux à l'arrivée de Bastia à Calvi. Des autocars ont été mobilisés .

A l'aéroport de Figari on apprenait également que de nombreux vols ont été déroutés vers l'aéroport de Bastia-Poretta.