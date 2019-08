Trà Corsica è Italia : Ensemble Sull’Aria en concert à Péri ce 17 août

Rédigé par Charles Monti le Vendredi 16 Août 2019 à 11:57

Vous aimez la musique? Vous connaissez ces mélodies corses et italiennes qui font partie de notre culture commune méditerranéenne ? Vous n’y connaissez rien mais vous vibrez au son des belles voix ?



Ce concert est pour vous!! Les plus célèbres des airs corses et napolitains chantés par un ténor de talent Jean Jacques Ottaviani accompagné par deux musiciens tout aussi talentueux , Paul Antoine de Rocca Serra (violoncelle) et Emil Tamagna (guitare).



Concert gratuit samedi 17 août 21h Chapelle Saint Antoine -Cavone-Plaine de PERI

