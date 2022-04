"Tout numérique": la préfecture de Haute-Corse y est presque

Là, trois personnes en Service Civique ont une mission d’importance : réduire la fracture numérique. Car si la préfecture a enclenché son départ vers le tout numérique, elle n’oublie pas de ralentir l’allure pour que tous puissent prendre le train en marche, y compris les publics les plus éloignés des pratiques numériques. « L’objectif est de ne pas creuser l’écart entre les droits théoriques et les droits effectifs », souligne le préfet de Haute-Corse, François Ravier.Malgré la dématérialisation de la grande majorité des démarches, tout le monde doit pouvoir y accéder. Le nouvel accueil numérique est là en ce sens. Les usagers viennent y chercher un conseil, effectuer leurs démarches sur un ordinateur mis à disposition, épaulés par les agents de la préfecture. L’objectif est de créer un moment pédagogique pour que, les prochaines fois, les usagers puissent effectuer les actions numériquement sans avoir à se déplacer sur place. S’ils ont bien sûr le matériel adéquat chez eux. Le tout dans un souci de simplification des démarches.Pour les moins à l’aise, une ligne téléphonique dédiée reste ouverte. Il s’agit du 0495345039, directement relié à l’accueil numérique. Certains jours restent dédiés à l’accueil de certains usagers spécifiques. C’est le cas du jeudi et des chasseurs. Ils peuvent venir et être aiguillés dans la création de leur compte SIA (Système d’Information sur les Armes). Uniquement avec un rendez-vous, pris en préalable via la ligne téléphonique ou sur le site internet de la préfecture. D’autres points numériques existent pour les plus éloignés. Un dans chaque sous-préfecture, à Corte et à Calvi. Les 18 sites labélisés « France Services » sur la Haute-Corse, présents dans le rural, ont également cette mission d’accompagnement dans les démarches administratives.