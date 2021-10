Tout ce qui change le 1er Novembre

Expulsion locative : l’heure de la trêve hivernale

Inscrite dans la loi depuis 1956, la trêve hivernale prendra effet dès ce lundi 1er novembre : jusqu’au 31 mars, toute expulsion locative est interdite. Si cette trêve hivernale interdit aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité en cas de non-paiement, les factures restent en revanche dues. Une dette qui peut malheureusement s’ajouter aux loyers impayés.

Une vingtaine de distributeurs automatiques de billets vont être mis en place en ce mois de novembre chez des buralistes volontaires. Les 24 000 buralistes du territoire se verront ensuite proposer d’accueillir ce nouveau service, précisent Loomis (filiale du groupe suédois Securitas spécialisée dans le transport de fonds) et la Confédération des buralistes dans un communiqué.

Attention si vous utilisez un smartphone de plus de 5 ans : la célèbre messagerie WhatsApp va cesser le support de certaines versions d’Android et d’iOS. Concrètement, les utilisateurs concernés pourront toujours se rendre sur l’application sous une ancienne version mais certaines fonctionnalités seront progressivement indisponibles jusqu’à ce que l’application ne cesse de fonctionner.Une quarantaine de modèles de téléphone sont concernés.

« Vous entrez dans une zone de contrôle. » Cette petite phrase prononcée par votre application de navigation en temps réel (comme Waze par exemple mais aussi Coyotte ou Maps) vous a fait lever le pied ? Voir changer d’itinéraire ? À partir de lundi, les opérations de contrôle pour alcool et/ou drogue au volant ou de déploiement des forces de l’ordre dans le cadre d’une alerte enlèvement ou d’une menace terroriste, ne seront plus signalées sur les applications en temps réel.

Les contrôles d’alcoolémie et/ou de drogue au volant seront occultées pendant deux heures. Les barrages de police ne seront pas visibles pendant 12 heures. La mesure concerne les routes départementales et communales, pas les nationales et les autoroutes. Et rien ne change pour le signalement des radars.

Lancé par le gouvernement au printemps, le « forfait psy » qui permet le remboursement de dix séances chez un psychologue pour les enfants et adolescents en souffrance, devait prendre fin le 31 octobre. Il est prolongé jusqu’au 31 décembreLe montant des retraites complémentaires Agirc et Arrco, soit les pensions de 13 millions d’anciens salariés du secteur privé, seront revalorisées de 1 % à compter du 1er novembre.À compter de ce lundi et jusqu’au 31 mars,(ou être en possession de chaînes à neige). La Sécurité routière a mis en ligne une carte (non définitive) des zones concernées.Une nouvelle signalisation sera progressivement installée dans les secteurs concernés. Précisons que les premières amendes pour non-respect de cette obligation (qui s’appliquera tous les hivers) ne commenceront à tomber qu’à l’hiver 2022.Les prix du gaz sont gelés alors qu’ils auraient dû augmenter d’environ 15 %. Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé fin septembre « un bouclier tarifaire » avecdu gaz pour répondre à la flambée générale des prix de l’énergie.Ces tarifs, qui avaient augmenté de 12,6 % en octobre, ne doivent plus bouger avant fin 2022.Un nouveau traitement prometteur contre une forme agressive du cancer du sein, dite « triple négatif », serait autorisé et disponible en France à compter du 1er novembre. Le Trodelvy est un traitement par anticorps conjugué à une chimiothérapie, fabriqué par le laboratoire Gilead. Forme particulièrement agressive de la maladie, le cancer du sein triple négatif est le moins fréquent, mais représente environ 15 % des cas, soit quelque 9 000 personnes chaque année.