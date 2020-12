Tout ce qu'il faut savoir avant les messes de Noël à Bastia

Pour répondre aux différentes restrictions imposées par le Gouvernement et le contexte sanitaire actuel les paroisses bastiaises se sont adaptées pour faire en sorte que les célébrations religieuses de Noël puissent se dérouler dans des parfaites conditions et dans le respect des normes sanitaires. Multiplication des messes, gel hydroalcoolique dans les églises, condamnation d’un banc sur deux et systèmes de réservation par téléphone ont été mis en place pour faire en sorte que tout le monde puisse assister à la traditionnelle messe de Noël.En fin de semaine dernière déjà, l’évêché d’Ajaccio conseillait aux fidèles de se rapprocher de leur paroisse pour réserver. Un système de réservation dont la mise en place n’est pas obligatoire et qui est au bon vouloir de chaque paroisse. En ce mardi 22 décembre, voici la liste des différentes paroisses bastiaises et les conditions dans lesquelles elles célèbreront la Nativité.Le 24 au soir se dérouleront deux messes. La première à 21 heures et la seconde à 22 heures. La messe du 25 décembre se déroulera à partir de 10 heures 30. L’église, qui fait le plein chaque année et qui peut contenir 1 000 personnes, a réduit sa jauge à 125 personnes pour respecter les mesures sanitaires. ’abbé Serge Casanova appelle donc les fidèles à réserver par téléphone auprès du secrétariat au 0495552460 pour obtenir une place qui leur sera attribuée après établissement d’un planning et d’un listing.Pour l’instant, une cinquantaine de personnes ont réservé pour la messe de 21 heures contre seulement quelques personnes pour celle de 22 heures 30. Cependant, selon l’abbé Casanova « les derniers arrivés ne seront pas mis à la porte et je prendrai mes responsabilités ». Aucune messe n’est prévue dans les églises de Saint Roch et de l’Immaculé Conception dans la rue Napoléon.Aucun système de réservation n’a été mis en place mais les messes ont été multipliées pour étaler les fidèles sur plusieurs offices. Une première messe est prévue à 18 heures avec la crèche vivante et est d’ordinaire la plus plébiscitée. « Si vous n’avez pas d’enfants qui y participent, venez plutôt aux messes de 20 heures et de 22 heures qui ont été rajoutées pour l’occasion » conseille le Père Georges Nicoli qui se veut rassurant et confiant quant à cette célébration dans un contexte inédit. Seule consigne : venir masqué et respecter les distanciations sociales comme tous les dimanches.Pour le Père Georges Nicoli, il est impossible de mettre en place un système de réservation : « comment auraient fait les personnes âgées pour réserver ? On ne peut pas leur refuser l’accès à la messe sous prétexte qu’ils n’ont pas effectué de réservation à l’avance parce qu’ils n’ont peut-être pas vu l’information. Réserver sa place pour la messe c’est un peu la tourner en ridicule ».Ici non plus, les derniers arrivés ne seront pas mis à la porte, ce serait contraire à l’esprit de Noël selon le Père Nicoli. Et si jamais l’église est déjà pleine, soit le fidèle est invité à venir à la messe suivante, soit un siège supplémentaire lui sera proposé tout en respectant les distanciations sociales.Une messe à 20 heures à l’église de l’Annonciade et une autre à 22 heures à l’église de Ville di Pietrabugno seront aussi ouvertes au public, toujours dans le souci de permettre à tout le monde de célébrer Noël en toute sécurité.La messe du 25 décembre est programmée à 11 heures à l’église de Notre Dame de Lourdes.Une première messe sera célébrée à 18 heures à l’église Saint Pierre de Montesoro. Suivra ensuite celle de 20 heures à Notre Dame des Victoires. La première pourra accueillir une quarantaine de personnes contre une soixante pour la seconde. Aucun système de réservation n’a été mis en place et l’entrée est libre pour tous.Les bénévoles de la paroisse géreront les flux et proposeront du gel hydroalcoolique et restent confiants en raison du fait que même l’année dernière, les fidèles n’ont pas dépassé la jauge mise en place cette année et qu’ils font attention à respecter les règles. Pour eux, c’est donc un Noël qui ne sera que peu différent.Une seule messe est prévue le 24 décembre à 22 heures. Le lendemain l’office se déroulera à partir de 10 heures. La cathédrale pourra accueillir environ 100 personnes, une jauge qui n’a jamais été dépassée ces dernières années. Aucune réservation n’est prévue ici non plus et le chanoine Pierre Pinelli veillera « à ce que ça ne dépasse pas trop », ajoutant, plein d’enthousiasme, que « c’est Maì Pesce qui chantera le Minuit Chrétien ».Pour se rapprocher des paroisses et avoir plus d’informations, il est possible d’avoir le contact de chacune d’entre elles en se rendant sur le site Corse.catholique