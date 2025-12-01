Toussaint et Chrysanthèmes : Une double tradition qui perdure en Corse selon les fleuristes ajacciens

Avenue Pascal Paoli, dans la rue montante du Tribunal d'Ajaccio, le fleuriste du quartier depuis les années 80, Lily Fleurs, a installé des Chrysanthèmes tout le long de sa vitrine "Nous avons beaucoup de travail" confiait, à quelques jours de la Toussaint, la fleuriste Josette Monti. "Le Chrysanthème est le produit phare du 1er novembre, nous vendons aussi des bougies, des petites plantes pour fleurir les tombes mais ce qui reste le produit le plus emblématique, c'est le Chrysanthème". Cette coutume perdure en Corse. "Tout le monde fleurit ses tombes, du plus jeune au plus âgé. On essaie de perpétuer ces traditions."





Dans un autre quartier de la ville, au Trottel chez Eden Fleurs, le fleuriste Dominique Paoletti le confirme lui aussi que la Toussaint "reste une période très marquée encore chez nous. Je ne pense pas que cela va se perdre de sitôt. Nous sommes très croyants et assez traditionnels donc le Chrysanthème reste la plante la plus vendue lors de la Toussaint."

Louise Nicolaï, présidente du Syndicat des fleuristes de Corse et vice-présidente régionale de l'U2P observe elle aussi qu'en Corse, "on est encore très proche de nos morts, chaque année la Toussaint reste une tradition ancrée et j'espère qu'elle demeurera."





Sur le Cours Grandval, une jeune fleuriste, Alizée Marrazzo, a ouvert "Studio création florale" en juillet dernier. Même si elle reconnaît ne pas avoir assez de recul puisque c'est la première fête de la Toussaint de sa fleuristerie, elle observe que le Chrysanthème en pot reste une pratique "assez forte ici chez nous." Et que "La Toussaint reste une belle période" pour l'activité.

Elle constate également que la tradition de se rendre chez son fleuriste pour passer commande se maintient "même si on peut trouver des Chrysanthèmes facilement au bord de la route, devant les cimetières ou même en grande surface." Les fleuristes composent avec cette concurrence, qui n'est pas nouvelle.

"On n'est pas vraiment touché" et "il en faut pour tout le monde" reconnaît Josette Monti. "Comme pour les autres fêtes, on est obligé d'y faire face et on fait ce que l'on peut. On prend moins de Chrysanthèmes qu'avant" indique Eden Fleurs.