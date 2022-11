Tournoi des Défenseurs de l'Enfance : Douze jeunes Ajacciens joueront au Parc des Princes

Qu'est-ce que c'est le tournoi de l’enfance ?

Le Tournoi de l’enfance, organisé pour la deuxième année consécutive par la LFP, la CNAPE et le secrétariat chargé de l’enfance, va permettre aux enfants de vivre un week-end exceptionnel.

Après un samedi sous le signe du divertissement au jardin d’acclimation et au Grand Rex à Paris, les 240 enfants et éducateurs quitteront leur hôtel pour se rendre au Parc des Princes. Au programme, une journée exclusivement pensée pour eux, avec le tournoi de football en majeur et diverses activités qui seront mises en place entre les matchs. Cette journée dédiée placé sous le signe du partage et la bonne humeur, durant laquelle les enfants pourront s’évader. L’AC Ajaccio souhait à Laureen, Youness, Seraphin, Michel-Anto, Evan, Pierre Antoine, Hajar, Marwa Dalya, Enjie, Emilie, Lyed et Lina une très belle aventure et un très beau tournoi.