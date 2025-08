Tourisme : en juillet, une fréquentation en légère hausse dans les ports et aéroports de l’île

La fréquentation dans les ports et aéroports de l’île est en légère hausse au mois de juillet. C’est ce que révèlent les statistiques passagers publiées par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse ce mardi. Au cours du mois de juillet, les aéroports et ports de l’île ont vu transiter 1 419 285 passagers contre 1 387 885 en 2024 (+2%) et 1 402 466 en 2019 (+ 1%). Depuis le début de l’année, ce sont même 4 490 464 passagers qui sont passés dans les structures portuaires et aéroportuaires insulaires, contre 4 413 854 en 2024 et 4 355 217 en 2019.



Comme à l’accoutumée, ce sont les ports qui ont connu le plus de fréquentation, avec au total 762 174 passagers qui y ont transité en juillet, contre 736 120 en 2024 et 732 444 en 2019. Bastia reste, de loin, le premier port de l’île, avec 398 377 passagers en juillet. Il enregistre toutefois une baisse de 2 % par rapport à 2024 (407 480 passagers), mais reste au-dessus du niveau de 2019 (392 080). À Ajaccio, 165 684 passagers ont été comptabilisés en juillet, contre 156 038 l’an dernier et 167 804 en 2019. Le port de L’Île-Rousse affiche pour sa part une nette progression, avec 105 103 passagers ce mois de juillet, contre 85 766 en 2024 et 83 958 en 2019. Même dynamique pour Propriano, où 19 448 passagers ont été enregistrés en juillet, contre 17 458 en 2024 et 9 608 en 2019, soit une progression de +102% par rapport à l’année de référence avant Covid. Bonifacio affiche également une hausse avec 40 872 passagers ce mois de juillet, contre 34 828 l’an dernier, mais le niveau reste stable par rapport à 2019, où 40 367 passagers avaient été comptabilisés. Porto-Vecchio, en revanche, connaît une baisse d’activité, avec 32 690 passagers en juillet, contre 34 550 en 2024 et 38 627 en 2019.



Les quatre aéroports insulaires ont de leur côté accueilli 657 111 passagers en juillet contre 651 765 en 2024 et 670 022 en 2019. Dans le détail, l’aéroport d’Ajaccio enregistre la plus forte fréquentation avec 226 075 passagers sur ce mois de juillet, contre 221 883 en 2024. Le trafic reste toutefois en deçà du niveau de 2019, où 236 981 passagers avaient été comptabilisés. À Bastia, ce sont 195 301 passagers qui ont transité en juillet, contre 193 291 l’an dernier. L’écart est plus marqué en comparaison avec 2019, qui affichait 227 650 passagers, soit une baisse de 14 %. L’aéroport de Figari confirme quant à lui sa dynamique positive, avec 168 264 passagers enregistrés, en progression par rapport aux 163 547 de 2024 et aux 143 187 de 2019. Enfin, Calvi est le seul aéroport de l’île à enregistrer un recul par rapport à l’année précédente, avec 67 471 passagers en juillet contre 73 044 en 2024. Le chiffre reste toutefois supérieur à celui de 2019, où 62 204 passagers avaient été recensés.