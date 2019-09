Tourisme culturel, sportif et gastronomique : la Corse séduit les Italiens même hors saison

Partis samedi 21 septembre au petit matin depuis Livourne, à bord un navire de la Corsica Ferries, les professionnels du tourisme italiens et les deux responsables des TO Travered ont accosté quelques heures plus tard à Bastia, pour quatre jours de découverte.

Objectif ? Prouver que l'ile de beauté peut plaire à tous les âges, en toutes les saisons et qui peut offrir aux touristes italiens, fans de la bonne cuisine et du bon vin, des richesse œnogastronomiques et culturelles encore peu connues de l’autre coté de la Tyrrhénienne.









Dès leur arrivée, les agents - provenant de 7 différentes régions - ont en effet découvert que l'éductour organisé par la CCI2b, l’Agence du Tourisme de la Corse, Atout France et Corsica Ferries n'allait pas être de tout repos.

Tous ces partenaires avaient organisé un séjour pour faire découvrir aux "vendeurs de rêves" l'île d'une autre manière et d'effacer cette image liée à l’été, à la fiesta et la plage.

En partant de Bastia, le tour a fait une halte à Saint Florent avant d’atteindre la Balagne. Les agents ont visité 11 établissements touristiques, des coins de l’ile et des petits villages perchés dans les montagnes dans le but de découvrir une "Corsica Differente".







Parfois relativisée, l'efficacité des éductours et autres voyages de formation reste très importants pour les agents de voyage.

Franco Zangari de l’agenzia Dedalus d’Albenga en Ligurie, lui, se montre satisfait de son escapade en Corse. « Il est important quand on vend un voyage de connaitre ce qu’on propose aux clients : avoir vu les établissements, parcouru les routes, apprécié la cuisine locale et partagé entre professionnels nos expériences ne peut que nous aider à mieux conseiller tous ceux qui entrent en agence».









La Corse se vend en agence



Le TO Travered spécialisé dans la vente de séjour en Corse s'attend à de belles performances même hors saison sur cette destination que les italiens achètent encore presque exclusivement en agence de voyage. « A cause de la crise, qui est encore bien présente en Italie, les vacanciers transalpins choisissent de plus en plus la Corse car le transport est moins cher que pour aller en Sardaigne ou en Sicile et avec Corsica Ferries en moyenne 4 heures de bateau on arrive à Bastia de Livourne, de Piombino et de Savone. »









"On met le paquet sur une Corsica Differente"



La stratégie commerciale mis en place par la CCI2b, l’ATC, Atout France, Corsica Ferries et TO Travered est très certainement de poursuivie la valorisation de la Corse hors saison. "Nous mettons le paquet sur le le patrimoine culturel, gastronomique, paysager de l’ile et jusqu’à présent toutes nos opérations nous ont donné satisfaction", détaille Francesca Colluccini de la Traverd spécialiste de circuits et parcours en Corse depuis 23 ans.

Un joli bail de fidélité qui souligne dans le même temps le potentiel du marché italien.