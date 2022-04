Tourisme : au guidon de leurs motos, ces influenceurs et journalistes font découvrir la Corse

C’est sous un soleil radieux, ce mardi 26 avril aux alentours de 14h30 que Amandine Brodier plus connue sous le nom de @Bike girl Paris, Christophe Farcy soit @Chris RS, Quentin Benslimane @QBenz, Barbara Collet ou @Go2Ride et Guillaume Curel, le photographe officiel Yamaha enfourchent chacun une Niken 900 au départ de l’Office du tourisme de Bastia. Durant deux jours, ces influenceurs venus de tout l’hexagone vont découvrir les paysages de Haute-Corse en moto à trois roues Yamaha Motor France qui est partenaire de l’évènement.



Au même moment, dans le Sud de l’île, au départ d’Ajaccio, 5 journalistes des titres spécialisés « Moto journal », « Road trip Magazine », « Auto Moto », « Trail Adventure » et un photographe officiel de Yamaha prennent la route en direction de Propriano et Sartène. Ces douze personnes ont été invités par l’Agence du tourisme de la Corse (ATC) pour découvrir le territoire insulaire et faire la promotion d’un tourisme à moto. Durant leur rode trip de 2 jours, les 12 invités iront à la rencontre des agriculteurs, viticulteurs et des producteurs insulaires afin de pouvoir s’imprégner de la culture locale. Cette escapade corse leur permettra d’alimenter leurs réseaux sociaux donnant ainsi envie aux amoureux de motos, de se rendre en Corse durant l’avant-saison.



Les deux équipes s’affronteront à Corte pour un concours photo des meilleurs clichés de leur escapade et des meilleurs portraits de producteurs rencontrés.



Les motards, « une très bonne clientèle »



Chaque année, de nombreux amoureux de gros bolides sillonnent les routes corses en avant ou après-saison. Selon la directrice de l’Office du tourisme de Bastia, Véronique Calendini, ces touristes constitueraient d’ailleurs un « produit de niche ». De ce fait, elle salue la démarche de promotion de l’ATC qui vise à les attirer. « C’est une très bonne clientèle, elle vient en groupe, avec peu d’affaires, consomme beaucoup, local, est itinérante, ne vient pas en famille donc n’arrive pas durant les vacances scolaires ce qui permet d’étaler la saison », détaille Véronique Calendini. La Corse serait même une destination rêvée des « bikers ». « On les entend souvent dire, un jour je ferai le tour de la Corse en moto. C’est un peu comme leur GR », reprend la directrice de l’Office du tourisme de Bastia. Si l’île de Beauté est si convoitée par les motards, c’est pour ses routes aux paysages à couper le souffle.



Promouvoir la Corse autrement



Cette opération s’inscrit dans un plan marketing complet de l’ATC qui se repose sur différentes thématiques pour mettre en avant la Corse d’avril à octobre. « Nous commençons avec les deux roues avec le lancement du GT20, l’équivalent du GR20 à vélo, puis avec les motards pour le mois d’avril », explique Olivier Lucchini, responsable des marchés France, Italie et Espagne à l’ATC. Au mois de mai, c’est l’évènement gastronomique Art’è Gustu qui mettra à l’honneur la gastronomie locale, en juin place aux créations insulaires avec le festival « Creazione ». Juillet sera marqué par l’évènement sportif la course UTMB du « Restonica Trail ». La fête du vin et de la gastronomie devrait se tenir à l’automne.