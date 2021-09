Tourisme. Cauro parmi les destinations les plus accueillantes de l'été selon Airbnb

Volvic, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Sapois, Vosges, Grand Est Vic-le-Comte, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Anthy-sur-Léman, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Cauro, Corse-du-Sud, Corse

Alors que la plupart des vacanciers sont rentrées de vacances, Airbnb dévoile son bilan d'été 2021 et dresse son palmarès des endroits les plus accueillants où l'hospitalité exceptionnelle des hôtes fait la différence. "Cette hospitalité revêt différentes formes, explique Airbnb, qu'il s'agisse d'une écoute attentive aux besoins des voyageurs, d'un logement nettoyé avec soin, d'une réactivité sans faille ou tout simplement d'une attention particulière portée au bien-être et à la sécurité des voyageurs."Le village de Cauro figure sur ce classement parmi les destinations les plus hospitalières en montagne.Pour établir ce classement, Airbnb a observé le pourcentage des notes 5 étoiles reçues par les hôtes sur Airbnb à travers la France pour les séjours ayant eu entre le 1er juin 2021 et le 22 août 2021 sur un minimum de 100 commentaires et notes laissées par destination. Pour le critère de l’hospitalité, il revêt différentes formes : qu’il s’agisse d’une écoute attentive aux besoins des voyageurs, d’un logement nettoyé avec soin, d’une réactivité sans faille ou tout simplement d’une attention particulière portée au bien-être et à la sécurité des voyageurs.