Tour de Corse historique, étape 4 : duels à tous les étages

En tête du classement VHC (Véhicules Historiques de Compétition), catégorie dont le leader sera désigné comme le vainqueur du Tour de Corse Historique, l’équipage Alain Oreille/Sylvie Oreille (Porsche 911 Carrera RS) compte 1’27 d’avance sur Jean-Baptiste Botti/Yoann Raffaelii (Porsche 911) et 5’46 sur Joël Marchetti/François-Xavier Buresi (Ford Escort MK1).



Autrement dit, même si l’actuel leader est un équipage très expérimenté (Alain Oreille a été double champion du monde des rallyes en Groupe N en 1989 et 1990 et vainqueur du Tour de Corse WRC 1989 avec une Renault 5 GT Turbo officielle, sans oublier sa victoire au Tour de Corse Historique en 2020), sa faible avance ne lui autorise aucune erreur pour définitivement s’imposer.



Pour la période J2 réservée à des modèles plus récents, la lutte finale promet également d’être passionnante. Les deux équipages les mieux classés à la veille de la dernière journée de compétition, à savoir Thomas Argenti/Mathieu Tyran en tête et Christophe Casanova/Stéphane Delleaux, tous deux sur BMW M3, ne sont séparés que de 1’24. Un écart qui ne permet pas, loin s’en faut, à l’actuel lauréat de cette catégorie de tenir, là-aussi, sa victoire pour acquise. D’autant que le Christophe Casanova, titulaire de trois victoires consécutives en J2 en 2019, 2020 et 2021, possède une expérience en rallyes historiques - de surcroit aux commandes d’une BMW M3 - dont le jeune Thomas Argenti ne dispose pas.