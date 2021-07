Tour de Corse en kayak bouclé pour le « Bleuet »

Les deux jeunes gens ont réussi leur pari le 8 juillet en regagnant la base navale d’Aspretto à Ajaccio (leur lieu de départ) après 600 kms parcourus le long des côtes corses. Ils ont été accueillis sur place par le Général Tony Mouchet, commandant la région de gendarmerie de la Corse, par le Capitaine de Vaisseau Bertrand de Gaullier des Bordes, commandant la marine en Corse et délégué militaire départemental, et par Jacques Vergellati, directeur départemental de l’ONACVG et Christian Campinchi, agent du service qui les a suivi sur whatsapp en leur apportant un soutien logistique et moral tout au long de cette véritable épopée.Une cagnotte a été mise en place, jusqu’au 31 juillet, sur la plateforme Leetchi afin de collecter des dons pour soutenir les actions financières, notamment en faveur des soldats blessés en opérations et des combattants les plus démunis, mais aussi les projets mémoriels du Bleuet de France, Institution gérée par l’ ONACVG, Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.