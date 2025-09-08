Toujours la même ferveur pour célébrer Notre-Dame de Pancheraccia

L’association a également mis en place un service de navette pour conduire les pèlerins les plus anciens et ceux à mobilité réduite, jusqu’au sanctuaire. « Il est important de rendre accessible à toutes et tous ce lieu sacré en maintenant donc cet esprit religieux qui existe depuis plus de 200 ans ».





« Je viens la remercier »

Parmi les pèlerins rassemblés sur le parvis du sanctuaire, en attendant le début de la célébration religieuse, Jean-François Antonetti explique venir ici tous les ans depuis dix ans, « depuis que nous avons eu un grave et spectaculaire accident de la route avec nos enfants sans une seule égratignure. C’était sur la RT50, juste en contrebas du village. Ce jour-là Notre-Dame de Pancheraccia priait pour nous. Je viens donc la remercier ».

Tout comme Pascaline Colombani venue, depuis Pietrapola, rendre hommage à la Vierge Marie en ce jour de la Nativité : « J’ai été très malade, et je suis en cours de guérison. J’ai tellement invoqué la Vierge Marie qu’elle m’a aidée et m’a rendue forte pour combattre le mal. Je veux donc la remercier en faisant la première lecture de la messe ».

Jean-Baptiste Niedda était un habitué de Casamaccioli, il préfère aujourd’hui se recueillir à Pancheraccia : « Loin des stands et des buvettes. C’est la première fois, à plus de 60 ans, que je viens ici. Je me rends compte que l’endroit dégage quelque chose de spécial. C’est propice au recueillement, à la méditation, à la prière, car on a, là particulièrement, l’impression d’être à côté de quelqu’un qui prie avec vous devant ce sanctuaire. Je ne saurais l’expliquer… »