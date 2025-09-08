Toujours la même ferveur pour célébrer Notre-Dame de Pancheraccia

En entrant dans le petit village de Pancheraccia, surplombant la plaine d’Aleria et pavoisé aux couleurs mariales, l’atmosphère est particulière, empreinte de mysticisme. Un sentiment qui se vérifie davantage encore après avoir grimpé plusieurs centaines de mètres pour arriver sur le site, « stu locu santu è benedettu ». Là se dresse le magnifique modeste sanctuaire blanc dans son écrin de verdure, orné de dizaines d’ex-voto, en remerciements des guérisons accomplies par la Madonna.
Plusieurs centaines de fidèles ont particpé ç la messe célébrée, par le Père Vincent, en ce jour de la Nativité de la Vierge à Pancheraccia
Ici, seul un stand tenu par les membres de l’association de Notre-Dame de Pancheraccia accueille les centaines de pèlerins. On y trouve des bougies, des porte-clés, des médailles, des gourdes, à l’effigie de la Vierge et bénis par le curé de la paroisse, pour conforter sa foi. « Le produit de ces ventes sera utilisé par l’association pour entretenir les lieux et la petite chapelle », glisse José Stefani, président de l’association qui veille au bon déroulement des festivités de la Nativité ces 7 et 8 septembre.
« Nous voulons aussi préserver ce caractère religieux des festivités. Nous n’autorisons l’installation que de deux ou trois stands de restauration rapide dans le village pour permettre aux pèlerins de se restaurer puisque nous avons des commerces de bouche qui accueillent les visiteurs ».
L’association a également mis en place un service de navette pour conduire les pèlerins les plus anciens et ceux à mobilité réduite, jusqu’au sanctuaire. « Il est important de rendre accessible à toutes et tous ce lieu sacré en maintenant donc cet esprit religieux qui existe depuis plus de 200 ans ».
« Je viens la remercier »
Parmi les pèlerins rassemblés sur le parvis du sanctuaire, en attendant le début de la célébration religieuse, Jean-François Antonetti explique venir ici tous les ans depuis dix ans, « depuis que nous avons eu un grave et spectaculaire accident de la route avec nos enfants sans une seule égratignure. C’était sur la RT50, juste en contrebas du village. Ce jour-là Notre-Dame de Pancheraccia priait pour nous. Je viens donc la remercier ».
Tout comme Pascaline Colombani venue, depuis Pietrapola, rendre hommage à la Vierge Marie en ce jour de la Nativité : « J’ai été très malade, et je suis en cours de guérison. J’ai tellement invoqué la Vierge Marie qu’elle m’a aidée et m’a rendue forte pour combattre le mal. Je veux donc la remercier en faisant la première lecture de la messe ».
Jean-Baptiste Niedda était un habitué de Casamaccioli, il préfère aujourd’hui se recueillir à Pancheraccia : « Loin des stands et des buvettes. C’est la première fois, à plus de 60 ans, que je viens ici. Je me rends compte que l’endroit dégage quelque chose de spécial. C’est propice au recueillement, à la méditation, à la prière, car on a, là particulièrement, l’impression d’être à côté de quelqu’un qui prie avec vous devant ce sanctuaire. Je ne saurais l’expliquer… »
Le père Vincent, assisté de l’abbé Renucci, va célébrer la messe. Il demande aux fidèles, qui continuent d’allumer des bougies et de remplir leurs bouteilles à la fontaine miraculeuse, de s’approcher et de poursuivre leurs prières.
Les festivités à Pancheraccia ont débuté dimanche soir avec la traditionnelle procession aux flambeaux depuis l’église du village jusqu’au sanctuaire. Ce sont les dames de la paroisse qui portent Notre-Dame éclairées par ces flambeaux dont on dit qu’ils rétablissent le contact avec le Divin.
Une marche qui marque donc le point d’orgue de cette célébration mariale puisqu’ils n’étaient pas moins d’un millier de fidèles, à se rendre au village cerné d’un camaïeu de blanc et de bleu. Les fidèles s’arrêtent à chaque station ornée d’une croix sur le chemin qui conduit au sanctuaire. Toutes et tous rendent hommage à la Vierge au fil des prières et des chants dédiés à l’amour qu’elle incarne dans toute sa pureté. Ce 8 septembre les festivités liées à la Nativité de la Vierge se sont terminées dans l’après-midi par une nouvelle procession. L’occasion de ramener la statue de la Vierge jusqu’en l’église paroissiale et de chanter, bien sûr, le Diu vi Salvi Regina, l’hymne à la Vierge tandis que l’on découpe les rubans bleu ciel et blanc qui ornaient la statue pour les distribuer aux pèlerins !
Gilda Emmanuelli et Mario Grazi
