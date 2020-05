Toujours aucun nouveau cas de COVID-19 en Corse

Aucun nouveau cas, aucun nouveau décès n'a été enregistré en Corse au cours de ces 24 heures a fait savoir ce mercredi 20 mai, l'Agence régionale de la Santé .



​Depuis le début de l'épidémie en Corse ce sont au total 676 personnes qui ont été testées positives et 72 patients qui ont perdu la vie à la suite de l'épidémie du Covid-19. (En Haute-Corse ce sont 11 personnes qui sont mortes depuis le mois de Mars, 49 en Corse du Sud.)



A noter encore que le nombre de patients hospitalisés a encore baissé ces dernières 24 heures à l'hôpital d'Ajaccio (5 patients hospitalisés dont 2 en soins intensifs). Stationnaire est la situation à Bastia où 2 personnes sont toujours en soins intensifs et 4 en hospitalisation conventionnelle.



L’ARS de Corse rappelle, encore, que pour réussir la levée progressive du confinement, il faut plus que jamais, appliquer scrupuleusement tous les gestes barrières, respecter la distanciation physique minimale d’un mètre et réduire le nombre de nos contacts.