Tornade, orages et trombes marines en Haute-Corse : Le bilan d'une journée tourmentée

Les services de secours sont intervenus à plus de 100 reprises pour des mises en sécurité, 200 enfants hébergés sous des tentes au camping « Soleil Levant », commune de Santa Maria Poggio , ont été relogés dans des bâtiments.

La circulation sur le réseau routier, impactée au plus fort de l’épisode, est ralentie mais la majorité des voies sont ré-ouvertes à la circulation.



Le tunnel de Bastia et les mini-tunnels demeurent fermés à la circulation.

La RD 31 reliant Ville de Pietrabugno à Bastia est coupée à hauteur de la route supérieure de Ville et la résidence a Sulana.



A l’aéroport de Poretta, 3 vols ont été déroutés et un vol à destination de Bordeaux a été annulé. L’activité portuaire a également été ralentie pour réguler les flux entrants et sortants.

2000 foyers sont actuellement privés d’électricité.

Il y a toujours une cellule orageuse qui sévit et qui devrait se décaler vers le sud et donner encore des précipitations en Castagniccia.



Il y a une probabilité non négligeable qu'elle touche à nouveau la côte avec encore de fortes précipitations qui s'ajouteront à celles déjà tombées. Elle sera également accompagnée de fortes intensités de pluie, de grêle et d'une forte activité électrique. Si elle touche la côte, les intensités seraient alors localement de 40 à 60 mm en moins d'une heure. Les cumuls sur la journée seraient localement de l'ordre de 200 mm en 24 h.



Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.



D’une manière générale il est demandé d’éviter les déplacements et de respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse jusqu’à la fin de l’épisode.