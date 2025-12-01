Tony et Scoobidou cherchent des bénévoles pour la nouvelle antenne corse des Chiens Guides d’Aveugles

"On ne prend pas un chien guide juste pour être guidé"



Lorsque le chien a son harnais, il comprend qu'il est au travail. Il est préférable -même si Scoobidou est attendrissant- de ne pas le caresser, de ne pas l'appeler pour ne pas le sortir de sa mission. Mais une fois que le travail est terminé, Scoobidou retrouve sa vie de chien de compagnie. Comme l’explique Tony, "en dehors du travail, le chien reste avant tout un animal de compagnie". "On prend un chien guide en premier lieu pour avoir un animal. C'est une compagnie, une présence. On ne prend pas un chien guide juste pour être guidé. Il reste un chien, il faut s'en occuper, lui proposer des moments de détente, de jeu, de baignade, ça fait partie de son bien-être. Plus il aura de la détente et plus il sera heureux dans sa mission de chien guide. C'est vraiment très important de garder ça en tête. Il faut vraiment aimer les chiens avant tout. Il n'est pas un outil que l'on range dans un placard une fois qu'on n'en a plus besoin. Il faut être là à tout moment pour lui, comme lui est là pour nous. C'est donnant donnant ", explique le jeune homme.



Plusieurs fois par semaine, il est donc important que comme ses congénères, l'animal se détache du travail. "Il prend sa mission très au sérieux mais il a besoin de ses moments à lui, de faire sa vie de chien ", souligne Tony qui aime notamment partager des moments avec son ami à quatre pattes sur la plage Saint-François, non loin de chez eux. Mais Tony ne cache pas qu'il se sentirait plus rassuré de sortir Scoobidou dans un parc canin ou accompagné d'une personne ne souffrant pas de malvoyance. Il aimerait d’ailleurs par le biais de la délégation, trouver des bénévoles pour l’accompagner lors des sorties de Scoobidou.



Après avoir pu accueillir ses deux chiens grâce à l'association Les Chiens Guides d'Aveugles de Provence Côte d'Azur Corse, depuis la rentrée, Tony est le référent de la délégation Corse. Cette structure qui forme les chiens guides, "a pour mission d'aider les déficients visuel à être plus autonomes avec des chiens guides" ou des aides électroniques comme les cannes blanches qui détectent les obstacles. Tony a souhaité créér cette antenne en Corse afin que l'association dont il est également administrateur soit présente dans l'île. "Il y a tout à faire. Le but, c'est de couvrir tout le territoire. Il est important d'avoir plusieurs bénévoles sur l'île pour participer à différentes manifestations, pour faire connaître l'association auprès du public, apporter un soutien aux bénéficiaires, réussir à récolter des dons pour l'école de chiens guides, car sans cette aide là, on ne pourra plus éduquer de chiens guides", indique-t-il. "Avec la présence de la délégation en Corse, cela va peut-être donner des envies à certains", espère Tony qui reconnaît avoir des difficultés à rencontrer des déficients visuels qui sont souvent dans une forme d'isolement.