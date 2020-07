Tony Poli : « En Castagniccia-Casinca, la priorité, c’est les déchets, mais nous avons peu de moyens »

- Finalement, cette Comcom est-elle viable ? Les territoires ont-ils gagné à fusionner ?

- Notre territoire est immense. Nous sommes la ComCom qui a le plus d’élus : 68 conseillers communautaires. Nous sommes plus nombreux qu’à l’Assemblée de Corse ! C’est énorme ! Nous n’avons pas toutes les compétences et très peu de moyens, pour ainsi dire pratiquement pas de moyens ! C’est très compliqué à gérer. Cependant, sur l’Orezza-Ampugnani, cette fusion a permis de mutualiser des moyens administratifs et techniques avec la Casinca et de faire des économies au niveau des déchets. La collecte des encombrants se faisait une fois par an. Aujourd’hui, nous arrivons à l’effectuer trois fois par an et nous avons donné l’accès à la déchèterie à l’ensemble des habitants. Tout cela pour un coût moindre qu’auparavant. Nous avons réussi quelques avancées sur ce territoire avec la mise en place des citernes DFCI et de la navette. Il y a de très grandes attentes sur les petites communes.



- Y-a-t-il des territoires qui ont pâti de la fusion ?

- Le Casacconi était une toute petite communauté de six communes très bien gérée. S’il y a un territoire qui a peut-être perdu avec la fusion, c’est bien celui-là ! Quels avantages ces communes ont-elles retiré de fusionner avec nous ? Je pense qu’il n’y a pour elles que des inconvénients ! Il y a toujours des communes qui y perdent dans l’histoire, certaines s’en sortent mieux sans nous. Campile, qui a défini son propre schéma directeur de l’eau et de l’assainissement, va être freinée parce que nous n’avons pas les moyens d’effectuer des travaux, alors que la commune pouvait les faire en interne. Le fait d’avoir récupéré la compétence Assainissement est un handicap pour notre ComCom.



- Pourquoi ?

- Auparavant, les communes faisaient souvent un apport du budget général pour financer l’assainissement. Cela leur permettait de réaliser des petits travaux. Avec une recette globale très faible et un nombre de communes important, nous n’avons pas les moyens de faire un gros apport du budget général. Nous aurons des difficultés. C’est pour cela que nous devons trouver des financements à hauteur de 80% à 90%, sinon, nous n’arriverons pas à avancer de ce côté-là. On parle de nous donner la compétence Eau dans les prochaines années. Dans les villages, les élus sont sur le terrain, ce sont eux qui souvent débroussaillent, s’occupent du réservoir… Ils sont responsables, il faut les laisser agir. Le problème, c’est qu’au niveau de l’intercommunalité, il faut des moyens humains supplémentaires. Comment faire ? Nous n’avons pas de recettes.



- Comptez-vous augmenter les taxes ?

- Non ! Nous avons choisi de ne pas le faire cette année. Malgré une augmentation de 450 000 € à donner au Syvadec, nous n’avons pas augmenté le coût de la TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures ménagères) qui est déjà très élevée. Avec un budget de seulement 3 millions €, nous sommes obligés de faire moins d’investissements. C’est très compliqué ! Sur l’Orezza-Ampugnani et le Casacconi où toutes les communes sont au forfait, il n’y a que 60 000 € de recettes. Les fusions des ComCom ont été mal préparées. Il faut avoir un esprit communautaire, se mettre tous autour de la table, réviser les bases pour les mettre à jour. C’est un grand problème parce que dans beaucoup de communes, les bases ne sont pas à jour. Quand on augmente les taux, les communes, qui avaient mis leurs bases à jour, sont doublement pénalisées.



- Que pensez-vous de la réforme de la décentralisation que veut mettre en place le Président de la République ?

- Nous n’avons pas été consultés. Nous n’avons pas d’information. Nous avons été tellement de fois déçus ! Les lois, comme la Loi NOTRe, qui s’appliquent au niveau national dans des métropoles du continent, ne sont pas du tout adaptées à notre territoire où la population est faible, et à nos intercommunalités. Mais je veux être optimiste et pragmatique, je dirai que si on peut adapter les lois aux territoires, c’est une très bonne chose. Mais l’adaptation en Castagniccia ne peut pas être non plus celle du Pays ajaccien ! Le problème, ce sont les compétences obligatoires. Certaines compétences auraient du rester aux communes qui les gèrent mieux que l’intercommunalité. On aurait du choisir les compétences à la carte, nous laisser libre de les prendre ou pas. Quand on n’a pas les moyens de les gérer, cela risque d’empirer les choses ! Quand il commence à y avoir des obligations sur des territoires très pauvres comme les nôtres, cela devient ingérable !



Propos recueillis par Nicole MARI.



Président : Antoine Poli

Vice-Président : Jean-Claude Albertini, Fernand Vincentelli, André Agostini, Emilie Albertini, Balthazar Federici, Sébastien Laurelli, Michèle Antomarchi et Yannick Castelli.