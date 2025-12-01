CorseNetInfos
"Tommy" Recco, l'homme ayant passé le plus de temps en prison en France, est mort


La rédaction avec AFP le Vendredi 21 Novembre 2025 à 17:23

Joseph Thomas, dit "Tommy" Recco, l'homme ayant passé le plus de temps en prison de France, est mort à l'âge de 91 ans jeudi soir à l'hôpital à Marseille, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier



Photo Gérard Fouet/ AFP
"Il est mort de vieillesse", a précisé à l'AFP cette même source, confirmant une information de France 3 Corse. Il avait été transféré de la prison de Borgo, en Haute-Corse, à Salon-de-Provence, puis plus récemment à Luynes, près d'Aix-en-Provence.


Condamné en 1983 à la réclusion criminelle à perpétuité pour deux triples meurtres, Thomy Recco, né le 10 mai 1934 à Propriano, était le détenu ayant passé le plus de temps en prison en France, avec plus de 55 ans derrière les barreaux en additionnant ses deux périodes de détention, après son premier meurtre en 1960 jusqu'en 1977, puis depuis 1980.


Depuis plusieurs années, il avait formulé plus d'une vingtaine de demandes de libération anticipée.
"Tommy" Recco a toujours nié les meurtres pour lesquels il a été condamné: celui de trois caissières d'un supermarché de Béziers (Hérault) le 22 décembre 1979, et celui d'une fillette, de son père et d'un de leurs voisins, à Carqueiranne (Var), le 18 janvier 1980.




