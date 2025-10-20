Tom Dussol, le jeune pilote de 16 ans qui rêve de Formule 1

« J’ai toujours voulu être pilote professionnel », lance Tom Dussol. À 16 ans, il s’apprête à disputer sa première saison en Formule 4, une catégorie des formules de compétition automobile. Un rêve pour l’adolescent, dont la famille est originaire de Bastia. « J'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit mais mes parents ne voulaient pas que j'en fasse parce que ça coûte beaucoup d'argent », se souvient-il. Mais avant d’arriver en monoplace, il passe d’abord par le karting, qu’il découvre véritablement à l’âge de 11 ans, lors de son entrée au collège. « J’ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon meilleur ami, et il faisait du karting. J'ai essayé une fois avec lui et je n'ai jamais lâché. J'ai supplié mes parents de m'acheter un kart et ils ont accepté. »





Pendant deux ans, il roule « une fois par mois, comme un hobby », principalement à cause de son kart, qu’il qualifie lui-même « d’épave ». C’est en classe de troisième qu’il débute officiellement les compétitions. « J’ai participé au championnat régional, j’ai gagné la manche au circuit Paul-Ricard qui m’a qualifié pour la Coupe de France et le championnat de France. À la Coupe de France, j’ai terminé cinquième, et j'ai été envoyé au championnat du monde à Bahreïn où j'étais troisième. Malheureusement, je me suis accroché en finale, et ça ne s’est pas très bien terminé. Mais la même année, j’ai remporté Le Mans ! »





Une ascension rapide





En 2024, il passe « à la vitesse supérieure » en rejoignant une écurie italienne. « J’ai été envoyé en Italie par Jérémy Iglesias (pilote de karting français et champion du monde en catégorie à boîte de vitesses KZ, ndlr), pour des courses du championnat d'Europe et du championnat du monde. Il m’a dit que j’allais prendre une raclée et ça n’a pas loupé, mais j’ai quand même réussi à décrocher un top 10 au championnat d'Europe en senior en étant l'un des plus jeunes de la catégorie », détaille-t-il. Cette année, il décide de « faire du karting à vitesse », et rejoint l’écurie française Sodikart. « Malheureusement, ça s’est encore mal passé au championnat du monde. »





Pour autant, il est rapidement détecté par la Fédération internationale de l’automobile pour participer, dès le mois d’avril prochain, à la prochaine saison du championnat de France de Formule 4, organisé par la Fédération française du sport automobile. « Finalement, j’ai eu une carrière en kart très courte, très intense, et j'ai dû rattraper mon retard. Je roulais avec des mecs qui courentdepuis qu'ils ont trois ans, des fils de pilotes de Formule 1 qui ont toujours été dans un kart et qui ont dix saisons de karting derrière eux. C’était évident que si je faisais ce sport, j’allais le faire à fond, du coup j'ai choisi la difficulté. Mais grâce à ça, je suis convaincu que je vais réussir à performer en F4, parce que j'ai choisi la difficulté. »

