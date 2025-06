Tirs sur des policiers à Ajaccio : un homme mis en examen et écroué

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 25 au 26 juin, cours du Général-Leclerc à Ajaccio. Des coups de feu ont visé une patrouille de police. L’auteur présumé, interpellé peu après les faits, a été placé en garde à vue. Au terme de cette mesure prolongée, le parquet d’Ajaccio a décidé d’ouvrir une information judiciaire et de présenter l’individu devant un juge d’instruction.



Dans un communiqué diffusé ce vendredi, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, a précisé que l’homme est désormais mis en examen pour plusieurs chefs d’accusation : « tentative de meurtre d’un dépositaire de l’autorité publique, mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, port sans motif légitime et détention sans déclaration d’armes ou de munitions de catégorie C, port et détention d’arme malgré une interdiction judiciaire, et rébellion ».



Les premiers éléments de l’enquête, fondés sur les auditions et constatations initiales, ont permis d’établir que « trois coups de feu ont bien été tirés ». Le suspect, de son côté, affirme ne pas se souvenir des faits. Des expertises balistiques sont désormais en cours pour déterminer précisément l’orientation et les circonstances des tirs.

Par ailleurs, « des investigations sur la personnalité du tireur devront être approfondies », a ajouté le parquet, soulignant que « les premiers examens médicaux ont mis en évidence une certaine fragilité psychique » susceptible d’altérer le discernement du mis en cause



À l’issue de sa présentation devant le magistrat instructeur, le parquet a requis son placement en détention provisoire. La mesure a été validée ce vendredi soir par le juge des libertés et de la détention. L’homme a été écroué dans la foulée.