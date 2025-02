Tir à l’arc : le Grand Prix Figatellu consacre les meilleurs archers insulaires

Dans les autres catégories, plusieurs archers se sont illustrés. En U15, Clémence Adjemian (Compagnie d’Arc Bastia) et Arthur Madrau (Bastia ASPTT) ont pris la première place. En U18, Joy Gurciullo (Ajaccio ASPTT) et Nicolas Dasilva Martins (Bastia ASPTT) ont dominé leur catégorie. Chez les seniors, Sarah Leberre Albertini (Calvi) s’est imposée en senior 1 femme, tandis que Petru-Maria Giacomoni (Compagnie d’Arc Bastia) a remporté l’épreuve chez les hommes.

Dernière ligne droite pour le Challenge Maria de Peretti Avec cette troisième manche, le classement provisoire du Challenge Maria de Peretti se précise avant la dernière étape. Les binômes encore en course jouent désormais leur qualification pour les championnats de France.