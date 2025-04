Tir à l’arc : la troisième manche du Challenge de Peretti se joue à Bastia

À Bastia, la saison de tir à l’arc en extérieur débutera le week-end du 19 et 20 avril avec une étape particulière. Organisée par la Compagnie d’Arc de Bastia, la troisième manche du Challenge Maria de Peretti se déroulera au COSEC de l’Arinella. Plus qu’un simple rendez-vous sportif, cet événement rend hommage à Maria de Peretti, résistante et médecin corse déportée pendant la Seconde Guerre mondiale, connue pour son ultime geste de solidarité : accompagner jusqu’au bout une autre détenue dans le camp de Ravensbrück. Cette figure de la Résistance est au cœur de cette initiative sportive dont c’est la troisième édition.



Le Challenge repose sur des principes forts : la mixité, le travail en binôme et la recherche de performance dans des conditions proches de celles des championnats de France. Tout au long de la saison, les archers formés en équipes mixtes doivent se confronter à des épreuves exigeantes. Ces compétitions sont pensées comme un tremplin vers le haut niveau, avec pour objectif d’évaluer et d’améliorer les performances dans un cadre structuré et équitable.



Le tir à l’arc en extérieur est une discipline de précision, qui se pratique à des distances comprises entre 20 et 70 mètres, selon les catégories d’âge et le type d’arc utilisé. Elle se décline en deux formats : national ou international, ce dernier étant plus technique et rigoureux. Chaque compétition comporte 72 flèches tirées, réparties en douze volées de six, dans des conditions qui demandent endurance, stabilité et concentration. Les épreuves se dérouleront sur deux jours. Trois départs sont programmés : samedi après-midi, puis dimanche matin et après-midi.



La remise des prix aura lieu le dimanche en fin de journée.



