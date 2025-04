Thor, le chien héros d’Isolaccio-di-Fiumorbu qui a sauvé son maître, récompensé à Paris

C’est une histoire de fidélité et de survie qui a marqué les esprits jusqu’à Paris. Thor, un labrador retriever de trois ans, vit avec Pierre-Albert Spaccesi Nuvoli et sa compagne Nadia Tomasi à Isolaccio-di-Fiumorbu. Le 2 avril, son courage a été salué à l’échelle nationale lors des Trophées des Chiens Héros, organisés par la Centrale Canine dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. Aux côtés de 23 autres chiens venus de toute la France, Thor a été distingué dans la catégorie « chien de famille » pour un acte d’une rare loyauté : rester aux côtés de son maître, blessé et perdu en pleine forêt, pendant deux jours et deux nuits. Un geste simple, instinctif, mais qui a sans doute sauvé une vie.



Les faits remontent au samedi 26 octobre 2024. Ce jour-là, Pierre-Albert part seul, sans téléphone, cueillir des champignons avec son chien. En forêt, il fait une chute violente dans un secteur difficile d’accès, se blesse grièvement et ne parvient pas à regagner les sentiers. Ne le voyant pas rentrer, ses proches donnent l’alerte. Les secours sont mobilisés dès le samedi après-midi.

Mais la météo complique rapidement les recherches. Le week-end est marqué par une alerte orange pour orages : pluie diluvienne, brouillard, et plus de 140 mm d’eau tombés en 24 heures, selon Météo France. L’hélicoptère de la sécurité civile est cloué au sol, et les recherches menées à pied par les pompiers et le peloton de gendarmerie de haute montagne sont ralenties. La zone, à plus de 1000 mètres d’altitude, est difficilement praticable, et les températures chutent.



Pierre-Albert parvient à s’abriter sous un rocher. Sans eau, sans nourriture, il survit en buvant l’eau de pluie. Thor, lui, reste à ses côtés sans jamais le quitter, malgré la possibilité de s’éloigner ou de rentrer seul. Le chien aboie régulièrement pour signaler leur position, ce qui permettra aux secours de les repérer.



Ce n’est que le lundi matin, après une accalmie, que l’hélicoptère peut enfin survoler le secteur. Après plusieurs heures, l’homme et son chien sont retrouvés vivants. Une issue inespérée après 48 heures d’angoisse, dans des conditions extrêmes. « Sans Thor, j’aurais probablement sombré dans l’hypothermie. Il m’a tenu chaud, il m’a gardé en vie », confiera plus tard Pierre-Albert.



C’est ce courage, ce lien indéfectible, que les Trophées des Chiens Héros 2025 ont tenu à récompenser. Sur plus de 200 candidatures venues de toute la France, 24 chiens ont été distingués, dont Thor, seul représentant corse de cette édition nationale placée sous le haut patronage de la Ville de Paris.