Thierry Debès (AC Ajaccio) : « Ce n’était pas notre jour »

Thierry Debès (AC Ajaccio)

« Guingamp nous était supérieur aujourd’hui. Mais, ils ont été très réalistes avec trois buts en trois tirs. Sur le plan du jeu, c’est une très belle équipe, mais on prend quand même deux buts gags. On tape trois fois les poteaux et il y a également un penalty oublié en début de match. Ce n’était pas notre jour, mais, malgré tout, les joueurs ont fourni beaucoup d’efforts. On a essayé de changer de système pour les mettre en difficulté, mais j’ai senti nos joueurs très fatigués sur ce match. Les trois derniers matchs ont demandé beaucoup d’énergie aux joueurs et je pense qu’on l’a payé ce soir. On était beaucoup moins présent dans les duels. Cela leur a permis de poser leur jeu ».



Sylvain Ripoll (Guingamp)

« On a été très solides. Il a fallu encore une fois être cohérent sur le plan défensif et mettre notre jeu en place. Il ne fallait pas laisser jouer cette équipe de l’ACA. Théo Le Bris a très vite saisi ce qu’on cherchait à faire, mais ce n’est pas une surprise. C’est quelqu’un qui sent le jeu, qui est toujours bien placé et qui a le sens du but. Le groupe démontre des forces collectives et une envie commune de bien faire. C’est une semaine très positive pour nous. L’équipe a gagné en maturité sur le plan défensif, tout le monde progresse. C’est intéressant.