Thierry Cervoni est le nouveau président de la filière oléicole corse

"Durant 7 ans , ça a été beaucoup d’investissements. J’ai délaissé en partie mon activité personnelle. Je trouve que le renouvellement est intéressant. C’est intéressant aussi de passer la main à une nouvelle génération. Thierry va rajeunir le conseil d’administration. Ça va donner un nouvel élan aux syndicats. Chaque président a son style. J’ai fait avec le mien, avec un rythme assez soutenu de marche forcée " souligne Sabdrine Marfini, l'ancienne présidente des syndicats en rigolant .



Au-delà de la gestion assez lourde de 2 syndicats, plusieurs projets ont été portés par l’ancienne présidente. "Il y a la création de la filière de p lants certifiés Cors e . Ce sont de jeunes oliviers de variétés insulaires, créés et élevés ici. Il y a eu également beaucoup de communication externe et interne autour de la filière", tout le monde se souvient en effet des affiches 4x 3 " Oru di Corsica ". Mais le mandat de Sandrine Marfisi c’est aussi un observatoire du dépérissement et plus largement autour du dossier de la Xylella Fastidiosa , la déstructuration de l’appui technique. "Il y a eu également un petit tour de vis au niveau du syndicat AOP, avec des sanctions sur les abus par exemple et un certain nombre d’outils systématisés pour le respect des règles". Pour rappel, la double déclinaison AOP avait été validée durant la présidence de Don-Jean Santa Lucia. "Nous avons beaucoup communiqué à ce sujet, notamment pour que ce soit intelligible pour tout le monde. Et la communication doit perdurer. Mais les deux syndicats ont peu de moyens et avec peu de moyens, on a peu de financements. La communication externe coûte cher ".



Durant le Covid , les foires ayant été annulées, les syndicats avaient trouvé la solution, celle de porter et de présenter l’huile aux consommateurs. " En termes de dégustation, nous avions créé un Food Truck qui a tourné durant le Covid, car il n’y avait pas de foire , ce qui a permis de continuer la communication directe". Un autre outil a également vu le jour durant ces 7 ans, " les caves à huiles dans les grandes surfaces où nous sommes référencés. Toutes les AOP sont rassemblées dans une armoire pour plus de visibilité ".



La récolte à l’ancienne, le cheval de bataille de Sandrine Marfisi . "Elle est plus difficile à faire c’est vra i . Plus long, plus délicat, et l es oléiculteur s ont besoin de plus de soutien technique". Pour cela, les syndicats demandent la reconnaissance au patrimoine culturel immatériel de la France , pour que la récolte à l’ancienne soit mieux connue et reconnue. "C’est un classement pour mieux protéger cette récolte à l’ancienne qui est difficile et économiquement peu attirante. Elle représente peu de pourcentage de la production . Cela varie entre 5 et 15% selon les années, ce qui est minoritaire par rapport à celle sur l’arbre qui est plus facile. Mais c’est un savoir-faire multiséculaire, qui donne une huile exceptionnelle. C’est l’ADN de l’huile d’olive de corse . Ça a été mon credo durant 7 ans". Le dossier a été déposé et présenté en mars 2022, et rejeté sur la forme. Les syndicats représenteront la récolte à l’ancienne sous peu.