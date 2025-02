Théâtre de Bastia : le point sur un chantier hors normes

Depuis seize mois, les portes du Théâtre de Bastia sont closes. Derrière les échafaudages et les palissades de chantier, le bâtiment historique, inauguré en 1879 et rénové une première fois en 1981, s’apprête à vivre une transformation totale. Une rénovation ambitieuse portée par la mairie de Bastia et la Collectivité de Corse, avec un budget estimé à 37 millions d’euros hors taxes. À terme, le site accueillera un théâtre modernisé et un conservatoire réaménagé, faisant du lieu un véritable pôle culturel au rayonnement régional.



Un projet d’ampleur qui a retenu l’attention du gouvernement. Ce mardi, François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, est attendu à Bastia. À l’occasion de sa visite, le maire de la ville lui présentera l’état d’avancement du chantier et les grandes lignes de cette réhabilitation.



Un chantier d’envergure

Le Théâtre de Bastia, avec ses 8 000 m² de surface, a marqué des générations de spectateurs. Mais après plus de quarante ans sans réelle modernisation, les infrastructures ont vieilli, rendant l’édifice inadapté aux normes actuelles. « Il était devenu impensable d’envisager l’avenir culturel de Bastia sans un outil rénové à la hauteur des exigences du public et des professionnels », souligne la mairie.



La rénovation s’annonce donc complète : façades extérieures restaurées dans leur état d’origine, réaménagement des espaces intérieurs, et surélévation en verre qui viendra modifier la silhouette du bâtiment. Une extension qui offrira une vue imprenable, reliant visuellement le théâtre à la Citadelle et à la place Saint-Nicolas.



À l’intérieur, l’enjeu est de taille. La salle de spectacle sera entièrement repensée pour améliorer l’acoustique et le confort du public. Un nouvel auditorium verra le jour, tandis que le hall d’entrée sera réaménagé pour offrir un espace plus convivial, avec l’installation d’une cafétéria. « Nous avons fait le choix d’un projet ambitieux, qui répond aux attentes des Bastiais et au développement culturel de la Corse dans son ensemble », explique la municipalité.