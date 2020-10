Théâtre - Alexis Desseaux :"j'essaie de trouver le Kean qui est en moi"

- Après avoir joué 55 pièces différentes, ce rôle c'est une espèce de confirmation de tout mon travail. Ça me permet de me positionner sur ce que j’aime ou pas dans mon métier. Belmondo a été invité à venir voir la pièce mais il a répondu à notre metteur en scène que ce rôle avait tellement été fort qu'il est trop difficile pour lui de la revoir. C'est fort.



- Le public vous connaît pour votre rôle de Vincent Motta dans Julie Lescaut, que retenez-vous de votre passage à la télévision ?

- Même à la télévision, il y a toujours eu le théâtre en moi. Motta c’est plus un personnage de sympathie, mais je n'ai pas fait un gros travail d’acteur dessus. Ce n'est pas mon meilleur souvenir d’interprétation. Le travail de fond est vraiment dans le théâtre vivant.



- Quelle a été l’impact de la Covid sur cette pièce ?

- Concrètement on a loupé 4 ou 5 dates sur la première tournée et on a reporté sur la seconde. Kean a la peau dure. Pour les spectateurs je pense que les conditions sont idéales, il y a de la place, peu de monde et puis dans la salle obscure avec tous ces masques on a l’impression qu’il y a pleins de grands sourires avec des bouches bleues.



- Comment cette pièce et de façon plus générale le monde du spectacle fait face à la crise sanitaire en cours ?

- On est dans la corporation qui souffre le plus. Pourtant, je commence à entendre de plus en plus des personnes qui essaie de s'adapter et qui disent " bon on fait comment maintenant avec ce qu’on a ? ". C'est une période où l’on peut encore développer des projets comme des résidences un peu de partout sur le territoire. Il faut trouver des solutions et des aménagements, développer des modes de production différents. J’espère que grâce à ces difficultés on arrivera à sortir du positif.

- A partir du moment où le metteur en scène vous fait confiance et que vous êtes porté par le personnage c'est que vous avez les épaules assez larges pour l'incarner. Je suis content de l'interpréter et admiratif des personnages qui l'ont aussi joué... ça me galvanise. Mais l’excitation ne suffit pas. Il faut de l’honnêteté entre lui et moi. Je ne vais pas essayer d’imiter mes prédécesseurs mais j'essaie de trouver le Kean qui est en moi.