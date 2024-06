Théâtre : A Bastia, « I scemi ont des voisins déjantés »

Philippe Jammes le Dimanche 30 Juin 2024 à 09:53

Petite pause humour en ce week-end très politique. Fabienne Nicolini et U Teatru per Tutti nous offrent une pièce déjantée samedi 29 et dimanche 30 juin au théâtre Sant Angelo à Bastia. I scemi ont des voisins déjantés !