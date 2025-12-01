Ajaccio - Une balade dans le centre-ville à la découverte des crèches

Le rendez-vous était donné devant la cathédrale d’Ajaccio. Au lendemain de Noël, enfants et familles se sont retrouvés avec le Vicaire général du Diocèse, Frédéric Constant, pour visiter les crèches installées chez les commerçants, restaurateurs du centre-ville et dans les églises et chapelles. La déambulation a débuté près de la cathédrale, dans la vieille ville et s’est poursuivie dans le triangle d’or, sur le cours Napoléon, dans la rue Fesch pour se terminer à l’église Saint-Erasme. Au-delà de l’initiative, comme en témoignent les commerçants visités, installer la crèche dans sa vitrine reste un symbole des fêtes, une « tradition » de Noël qui se perpétue d’année en année, « symbole de la foi » « de la joie et du partage » et de « notre identité ».



« Avoir un lien de proximité, d’amour et d’amitié en ce temps de Noël »



Le Vicaire général, enfants, jeunes et familles ont arpenté les rues, à la recherche de cette scène de la Nativité, parfois bien visible en vitrine et parfois se faisant plus discrète : dans une bulle, dans une céramique, sous cloche en playmobil. Sur ce chemin, le groupe, accueilli chaleureusement par les commerçants et Ajacciens, a pu découvrir des crèches de différentes tailles et coloris, originales et insolites dans les cafés et commerces : crèche en bois, stylisée, au crochet, en corail, en faïence, santons… unanimes, les enfants étaient enchantés de cette balade sur le chemin des crèches, avec une halte dans les églises Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et la chapelle San Ruchellu.



« Dans la continuité de la venue du Pape, comme nous l’avions lancé l’an dernier, nous avons voulu poursuivre le chemin des crèches qui mène jusqu’à Noël. Ce samedi, entre Noël et le jour de l’An, nous sommes allés visiter avec les enfants, mais aussi des adultes, les commerçants et chapelles et églises les plus proches de la cathédrale. C’est une manière aussi de visiter les personnes et surtout d’avoir un lien de proximité, d’amour et d’amitié en ce temps de Noël » explique Frédéric Constant. « Nous avons rencontré un bon nombre de commerçants, des gens dans la rue, c’est un très bon début, un an après la venue de Papa Francescu. »

Cette initiative se poursuivra l’an prochain, indique le Vicaire général. « Nous améliorerons la communication pour que d’autres encore puissent s’éveiller à la vraie lumière de Noël. » La visite s’est terminée devant la crèche de l’église Saint-Erasme réalisée par la confrérie et les amis de la confrérie. « C’est une manière aussi de mettre en valeur le patrimoine de l’église au cœur d’une cité ».