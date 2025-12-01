Corbara - Une veillée de soutien placée sous le signe de la reconnaissance

Cette veillée a également été marquée par la présence du secrétaire général de la sous-préfecture de Calvi Jean-Luc Jordan et de la réserve communale d’Oletta–Poghju d’Oletta, venue témoigner de sa solidarité, conduite par son responsable, Jean Canu, renforçant ainsi les liens de coopération et de fraternité entre les communes.





Ce moment de partage a été l’occasion pour le maire de Corbara, Paul Lions, de mettre à l’honneur l’engagement et le dévouement de plusieurs membres de la réserve communale. Il a ainsi procédé à la remise de la médaille d’honneur de l’Observatoire citoyen de défense et de protection civile (OCDPC) à trois réservistes particulièrement investis : Philippe Chambre, Jean-Michel Innocenti et Mathieu Morand. Ces derniers avaient notamment participé à l’assistance des populations touchées par le sinistre du 25 aout 2023. Des remerciements ont également été adressés au président national de l’OCDPC, M. Pierre Gonzalez pour avoir accordé ces titres aux heureux récipiendaires.

Peu après, le chef d’équipe de la réserve, Jourdan Martelli, a remis à ses équipiers les diplômes de premiers secours civiques, obtenus lors de la session de formation organisée en juillet dernier à Oletta.





À travers ces distinctions, la municipalité a tenu à saluer le travail quotidien mené au service de la sécurité et de la solidarité au sein de la commune. Une reconnaissance pleinement méritée pour ces femmes et ces hommes de l’ombre, toujours prêts à répondre présents au côté du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B).





La soirée s’est prolongée dans une atmosphère festive et fraternelle, confirmant une nouvelle fois l’importance de cet événement désormais pérenne, véritable symbole de cohésion et d’esprit villageois à Corbara. Un grand bravo à l’ensemble de l’équipe de la réserve communale pour l’organisation de cette belle soirée et pour son engagement tout au long de l’année.