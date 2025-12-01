City Portivechju A Corri Corri - Régis Rico, City Trailer à Grande Vitesse

A 19h30 on entrait dans le vif du sujet quand était donné le départ sur le Cours Napoléon. Rapidement; le local de l'épreuve Régis Rico prenait les commandes de la course pour ne plus les lâcher. Au sortir de la petite boucle en coeur de ville il virait en tête avec une centaine de mètres d'avance sur ses poursuivants.

Une avance que le Porto-Vecchiais allait s'évertuer à accroître au fil des kilomètres. Avant d'entamer la dernière boucle celle-ci atteignait la minute. Dès lors, ses poursuivants immédiats devait en découdre pour les places restantes sur le podium et au sein du top cinq.

Du côté des féminines, Elsa Casadesus, deuxième en 2024, pointait en tête déjà la mi-course. Sans surprise, Régis Rico franchissait la ligne d'arrivée en vainqueur dans le temps de 27'30 avec deux minutes et une seconde d'avance sur Benoît-Xavier Picciocchi et Mathieu Sanchez à 2'12. Adil Aït Chaouch finissait au pied du podium alors qu'Alexandre Saupin complétait le top cinq.

Chez les dames Elsa Casadesus l'emportait dans le temps de 36'37 devançant Ludivine Cottais de presque une minute et Chloé Duquesne (38'04)