City Portivechju A Corri Corri - Régis Rico, City Trailer à Grande Vitesse

A 19h30 on entrait dans le vif du sujet quand était donné le départ sur le Cours Napoléon. Rapidement; le local de l'épreuve Régis Rico prenait les commandes de la course pour ne plus les lâcher. Au sortir de la petite boucle en coeur de ville il virait en tête avec une centaine de mètres d'avance sur ses poursuivants.
Une avance que le Porto-Vecchiais allait s'évertuer à accroître au fil des kilomètres. Avant d'entamer la dernière boucle celle-ci atteignait la minute. Dès lors, ses poursuivants immédiats devait en découdre pour les places restantes sur le podium et au sein du top cinq.
Du côté des féminines, Elsa Casadesus, deuxième en 2024, pointait en tête déjà la mi-course. Sans surprise, Régis Rico franchissait la ligne d'arrivée en vainqueur dans le temps de 27'30 avec deux minutes et une seconde d'avance sur Benoît-Xavier Picciocchi et Mathieu Sanchez à 2'12. Adil Aït Chaouch finissait au pied du podium alors qu'Alexandre Saupin complétait le top cinq.
Chez les dames Elsa Casadesus l'emportait dans le temps de 36'37 devançant Ludivine Cottais de presque une minute et Chloé Duquesne (38'04)
Les classements
Masculins
1. Régis Rico (NL) 1er SH 27'30, 2. Benoit-Xavier Picciocchi (NL) 1er M1H 29'31, 3. Mathieu Sanchez (CDC-ASPVA) 2e SH 29'42, 4. Adil Aït Chaouch (NL) 2e M1H 30'02, 5. Alexandre Saupin (NL) 3e M1H 30'42, 6. Mohamed Erachidi (PT) 3e SH 30'44, 7. Ange-Marie Chevré (CDC-ASPVA) 30'49, 8. Adrien Arquier (NL) 31'17, 9. Louis Chubillau (CC) 31'28, 10. Yoan Nenci (CTO) 31'36, 11. Luc Meslier (CDC-ASPVA) 31'51, 12. Thomas Sion (CDC-ASPVA) 1er M0H 31'52, 13. Tom Queffurus (NL) 32'27, 14. Landry Akbik-Jourdain (NL) 32'33, 15. Romain Anedda (NL) 32'45.
Féminines
1. Elsa Casadesus (UTPV) 1ere M0F 36'37, 2. Ludivine (Cottais SMM) 1ere M1F 37'31, 3. Chloé Duquesne (NL) 38'04, 4. Mélanie Beneito (NL) 2e M1F 39’10, 5. Eléa Ciabrini (COLT) 2e SF 39’59, 6. Aurore Picciocchi (NL) 3e M1F 39’59, 7. Lucie Canu (NL) 3e SF 41’29, 8. Deborah N’Guyen (UTPV) 41’52, 9. Katerina Horelkova (NL) 42’10, 10. Romane Mondoloni (NL) 42’54.
Minimes
1. Ange-Pierre Filippi 21'36, 2. Matis Mahe 22'15, 3. Oscar Drouin 22'32, 4. Lisandru Ferracci 28'53