Oletta : effondrement d’une maison près de l’église
La rédaction le Dimanche 28 Décembre 2025 à 13:07
À Oletta, une maison traditionnelle située place de l’église s’est partiellement effondrée ce dimanche vers 12h30, à la suite des fortes pluies qui ont touché la région.
Selon les premiers éléments, l’habitation était a priori inoccupée au moment de l'effondrement.
Les secours ont rapidement été mobilisés. Deux fourgons incendie des centres de secours de Saint-Florent et de Lucciana ont été engagés, ainsi qu’une ambulance de Lucciana et deux véhicules légers de commandement.
Aucune victime n’était signalée en début d’intervention.
Les circonstances exactes de l’effondrement et l’état de stabilité des bâtiments voisins restaient en cours d’évaluation indiquait le Codis 2 B peu après l'intervention des secours.
Finalement après la sécurisation des lieux, les services de secours confirmaient que l'effondrement n'avait pas faite de victimes.