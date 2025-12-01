Corse : une bougie pour l'Arménie

À l’occasion du Noël arménien, célébré le 6 janvier, une initiative symbolique et fédératrice est proposée à l’ensemble des personnes sensibles à l’Arménie et à la foi, à travers toute la Corse : allumer une bougie à 19 heures, où que l’on se trouve sur l’île.

Ce geste simple, accessible à tous, invite chacun – seul, en famille, entre amis – à offrir une lumière dans la nuit, signe d’espérance, de paix et de communion.

Des temps forts illumineront symboliquement plusieurs villes de l’île : Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio, Calvi et Bonifacio, mais l’esprit de cette initiative dépasse les lieux centraux. La lumière se propage de maison en maison, de village en village, jusqu’aux endroits les plus reculés de la Corse.

Dans la tradition arménienne, la bougie est un symbole profondément enraciné :

elle représente la lumière du Christ, la vie plus forte que l’obscurité, et la foi transmise humblement mais avec constance.

Une flamme seule est fragile ; réunies, les flammes éclairent le monde.

En allumant une bougie, chacun affirme que, malgré les distances et les différences, nous sommes reliés par une même lumière.

Un geste silencieux, mais porteur d’un message universel : l’unité, la mémoire et l’espérance.

